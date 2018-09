DR og TV2 efter ophedet svensk tv-debat: Vi ville ikke tage afstand fra politiker

Det har vakt opsigt i Sverige, at den svenske tv-vært Martina Nord fra public service tv-kanalen SVT efter en tv-debat fredag aften tog afstand fra en partileders udtalelse og kaldte den »groft generaliserende«.

Men sådan en afstandtagen fra en politikers udtalelse ville dog aldrig komme fra den danske public service-kanal DR.

Det fortæller Thomas Falbe, der er nyhedschef i DR.

»Det ville ikke ske«, slår nyhedschefen fast og tilføjer:

»DR er ikke et medie, som har holdninger til udsagn eller politiske meninger. Vi mener ikke noget. Derfor er politikernes udsagn et spørgsmål mellem de øvrige politikere og vælgerne. Det er ikke noget, som DR's studieværter skal fælde dom over eller fælde dom over på nogen måde«.

Ikke samme regler herhjemme

Samtidig fortæller han dog også, at hvor svensk tv er underlagt den svenske tv- og radiolovs demokratiparagraf, så er der ikke samme regler i Danmark.

I den svenske lov fremgår det, at en programvirksomhed som helhed skal præges 'af den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd og det enkelte menneskes frihed og værdighed'.

Thomas Falbe mener, at det ikke er tv-stationens rolle at tage afstand, men tv-værten må under live-interviews sikre en nuanceret debat.

»Vi kan ikke kontrollere, præcis hvordan folk formulerer sig under en direkte udsendelse. Der er også belæg for, at det ikke er et medies ansvar«.

»Men dertil at gå ind og bedømme, fælde dom og lægge afstand efterfølgende er noget helt andet. Det er en holdningstilkendegivelse«, siger han.

TV2: Højst usædvanligt

Heller ikke hos TV2 ville man tage afstand fra en politikers udtalelse, fortæller nyhedsdirektør Mikkel Hertz.

»For en public service-station er det højst usædvanligt. Jeg synes ikke, at det er en debat-værts opgave at forholde sig til de synspunkter, der kommer frem, ud fra et holdningsmæssigt synspunkt«, siger han.

Den omdiskuterede udtalelse faldt under en tv-debat på SVT fredag aften - kort inden det svenske valg søndag. I debatten sagde Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna om nogle indvandrere, at de ikke »passer ind i Sverige«.

Efterfølgende tog SVT afstand fra udtalelsen.

SVT skriver i en forklaring på sin hjemmeside, at udtalelsen er generaliserende og udpeger indvandrere som en gruppe, der ikke er svenskere og ikke passer ind i Sverige.

ritzau