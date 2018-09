Massiv kritik af lukning af P6, P7 og P8: »Danmark bliver i dag mere leverpostejfarvet - det er intet mindre end en katastrofe for dansk musikliv« Den tidligere radiovært Le Gammeltoft kalder lukningen af P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz for tragisk for dansk musik. En holdning, der deles af musikskaberes forening.

Der er nu kommet navn på nogle af de første ofre for nedskæringerne i Danmarks Radio. I første omgang er det blandt andet gået ud over radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.

Den beslutning kritiseres fra en bred kam af musikbranchen.

»Danmark bliver i dag mere leverpostejfarvet med lukningen af P6, P7 og P8. Den gode formidling, radiokanalerne har stået for, forsvinder og uddør formentlig. Det er ikke mindre end en katastrofe for dansk musikliv«, siger Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, som er den største forening i Danmark af skabende musikere.

Det jeg ikke fatter er, at der vitterligt nærmest ingen penge er at hente hos @P6BEAT, #P7MIX og #P8JAZZ. Størstedelen af os er enmandsredaktioner, som arbejder uden producer. Det er simpelthen symbolpolitik i sin reneste form. — Sandie Westh (@SandieWesth) 18. september 2018

En af de store bekymringer er ifølge stifteren af kultursitet Heartbeats, Le Gammeltoft, at de tre radiokanaler indtil nu har været nogle af dem, der hjalp de nye navne frem i lyset.

»Man har taget en beslutning om at fjerne de tre kanaler, der står for den mere alternative musikformidling. Det kommer til at have en kæmpe indvirkning på det danske radiomarked og den danske musikbranche. Det er virkelig trist«, siger den tidligere radiovært Le Gammeltoft.

Lukning af P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz er ren symbolpolitik. Fandme få knaster der spares der. DF vil have 50% dansk musik på DR. Hvor skal danske jazzbands spilles nu? Danske heavybands? Hvor skal mindre danske pop- og rock bands breakes?

“Fokuseret DR” #mettefiksinhævn — Anders Bøtter (@andersbotter) 18. september 2018

Le Gammeltoft peger på, at vi vil få et meget smallere udbud af musik, end vi har i dag. Det vil få konsekvenser for de mindre populære genrer.

»Alt den musik, vi ikke plejer at lytte til, bliver berørt. The Voice, 100FM, P3, P4 og alle de andre spiller i det store hele meget af det samme. De spiller det, folk kender, gerne vil have, og det, du kan finde på Spotify. Det er ret tragisk for dansk musik«.

»Det kommer til at have kæmpe konsekvenser for den måde, danskere lytter til musik på. Det er jeg slet ikke i tvivl om«, siger Le Gammeltoft.

Nedskæringerne i DR kommer som følge af det nye medieforlig, som er indgået af regeringen og Dansk Folkeparti. DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn kalder beslutningen for nødvendig.

»Baggrunden er både de nødvendige besparelser og at sikre, at DR kan sætte endnu mere tryk på den digitale omstilling. På indholdssiden vil vi satse endnu mere end hidtil på vores styrkepositioner. Det er alt i alt relativt drastiske forandringer, men jeg tror på, at det er de rette«, siger Maria Rørbye Rønn ifølge TV2.