»Jeg er flov«: Tidligere DR-direktør undskylder for sin rolle i dækning af døgninstitution Forstander og 11 ansatte på Solhaven blevfrikendt i 2015, men da var det socialpædagogiske døgntilbud for længst gået konkurs.

DR’s tidligere nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, er så ked af sit ansvar for dækningen af sagen om det socialpædagogiske opholdssted Solhaven i 2012, at han nu giver den tidligere forstander, Søren Virenfeldt, en undskyldning, skriver TV 2 Nord.

»Jeg er flov over min rolle i det, og jeg beklager og undskylder vores kultur på det tidspunkt, og så synes jeg, det var på tide og relevant at give en undskyldning«, siger Ulrik Haagerup, som i dag er direktør på Constructive Institute og således ikke arbejder for DR længere.

DR’s dækning af påståede fysiske og psykiske overgreb på Solhaven, der dengang var landets største socialpædagogiske døgntilbud for anbragte børn under 18, var medvirkende til, at anklagemyndigheden rejste tiltale mod forstanderen og 11 af hans medarbejdere for vold, ulovlig tvang og mishandling mod tyve unge beboere.

Stadig bitter

I 2015 blev de alle pure frikendt, men da var Solhaven for længst gået konkurs og tre af medarbejderne er ifølge TV 2 Nord i dag så traumatiserede af oplevelsen, at de ikke kan passe et job.

Virkeligheden var en anden end den, DR fremstillede, siger Ulrik Haagerup i dag, og derfor er der grund til en undskyldning. Selv om Søren Virenfeldt er tilfreds med den, er alt ikke dermed tilgivet, siger han til TV 2 Nord:

»Jeg er stadigvæk bitter på ham og DR og på de journalister, der har stået for det her. Det er jo godt, at han erkender, at de har lavet noget forkert, men jeg sidder stadigvæk og spekulerer på, hvad jeg kan bruge det til. Der var over 100 arbejdspladser på Solhaven, som nu er tabt, og tre familier har fået deres tilværelser smadret af denne sag, så jeg har svært ved at være glad«.