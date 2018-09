Nordiske mediebosser ryster på hovedet af det nye DR: YouTube og Netflix vil mæske sig i DR-besparelserne At DR skal skæres med 20 procent, vækker undren i vores nabolande. De satser på public service for at bevare den nordiske kulturidentitet i en tid, hvor skandinaverne lokkes af YouTube-videoer og hollywoodfilm på Netflix.

I den danske kulturverden er det meste af ugen gået med at diskutere DR’s plan om at lukke adskillige kanaler og programmer for at kunne skære 20 procent af sit budget.

Besparelserne skal styrke den danske mediebrance og give bedre indhold til danskerne, lyder det fra kulturminister Mette Bock.

EBU, den europæiske sammenslutning af public service-tv- og radiostationer, har i en pressemeddelelse i denne uge reageret på DR-besparelserne og udtrykt bekymring over politiske forsøg på at gøre public service-tilbuddet drastisk smallere, og i vores nabolande ser de med undren på, at vi overhovedet vælger at skære i dansk public service.

Sagen kort Sparerunde i DR Tirsdag offentliggjorde Kulturministeriet public service-kontrakten for de næste fem år. Det er en aftale mellem Danmarks Radio og staten om, hvilket indhold DR skal levere i perioden. Ifølge kontrakten skal DR ikke længere drive tv-kanalerne DR 3, DR Ultra og DR K. Også radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz skal lukke. Omlægningen betyder, at DR for eksempel ikke længere vil vise Tour De France, Champions League-håndbold, ’Langt fra Borgen’, ’Antikduellen’ og ’Sundhedsmagasinet’. I alt skal mediekoncernen spare 20 procent af sit budget svarende til 420 millioner kroner de kommende tre år. I første omgang nedlægges mellem 375 og 400 stillinger. Vis mere

To af de nordiske pendanter til DR er SVT i Sverige og NRK i Norge. De er også bekymrede over medieudviklingen, men hverken de eller politikerne har planer om at skære en femtedel af deres budget for at komme problemet til livs.

Det ville nemlig være en helt forkert strategi, når fjenden i deres øjne er amerikaner og tager form af en streamingtjeneste eller et socialt medie.

»Hvis man kigger på public service-institutioner generelt, står vi med de samme udfordringer: at nationalt indhold fra vores lande udfordres af amerikanske medier på nye platforme som Netflix, Facebook og så videre«, siger Jimmy Ahlstrand, der er strategichef i den svenske public service-virksomhed SVT.

»Så at skære ned på public service synes vi er den forkerte vej at gå«.

I Danmark har især brancheorganisationen Danske Medier kritiseret, at den offentligt finansierede mediekoncern ude på Amager ligger og æder markedsandele fra de kommercielle medier. Det er blandt andet for at imødekomme den kritik, at et politisk flertal med medieforliget i juni besluttede af slanke en femtedel af Danmarks Radio væk.

Public service er ingen skurk

Men intet tyder på, at der er hold i bekymringerne, vurderer Hallvard Moe, der er professor i medievidenskab ved Bergens Universitet og blandt andet forsker i mediepolitik.

Han er en del af en norsk forskergruppe, der i foråret undersøgte DR’s norske pendant, NRK’s, betydning for de kommercielle norske medier. Det skete efter ønske fra det norske kulturministerium.

»De kommercielle medier har jo i alle lande argumenteret for det samme: at public service-mediernes nettilbud potentielt hindrer dem i at få brugere, og at de dermed får færre indtægter« siger han.

Og tilføjer:

»Den rapport viste ret tydeligt, at NRK bidrager positivt«.

Rapporten konkluderer for eksempel, at NRK’s aktiviteter på nettet ikke ser ud til at udgøre væsentlig konkurrence til de kommercielle norske medier.

Rapporten konkluderer også, at der ikke kan ses en sammenhæng mellem brug af NRK’s tilbud på nettet og betalingsvilje for digitale nyheder. Nordmændene er altså ikke mindre villige til at betale for digitale nyheder, selv om de også læser med på nrk.no – det norske dr.dk.

Set fra Hallvard Moes perspektiv 900 kilometer nordpå har tonen omkring public service længe været hård i Danmark.

»Både det politiske pres på public service og debatten mellem public service-medier og de kommercielle medier har virket hårdere. Og den type nedskæringer, som DR har oplevet nu, har vi ikke set i Norge« siger han.

NRK’s budget er de senere år steget med 300 millioner kroner. Mediekoncernen har dog fyret en del ansatte for at hyre andre i stillinger, der skal styrke det digitale indhold.

Kamp for den nationale identitet

Thor Gjermund Eriksen, der er generaldirektør i NRK, mener, at det er helt forfejlet, når vi i Danmark går til angreb på DR i stedet for at vende høtyven mod YouTube og Netflix.

»For et lille land er det ekstremt vigtigt i en global verden med store giganter som Netflix, HBO, Facebook at få flere ressourcer til vores indhold og ikke færre. Udefra set ligner det en mediepolitik, som giver færre penge til dansk indhold samlet set. Der bliver jo ikke tilført penge til andre medier«, siger han.

Regeringen vil tilføre midler til den danske public service-pulje, hvor kommercielle medier kan søge om finansiering. Men ikke i et omfang, der ligner det, man med den nye public service-kontrakt skærer i DR.

I Danmark stiger amerikanske medieplatforme som YouTube og Netflix støt i popularitet. Blandt de 15-31-årige ser 67 procent indhold fra den amerikanske streamingtjeneste Netflix. En stigning på 18 procentpoint siden 2016. 92 procent af dem bruger det sociale medie YouTube. Kun 32 procent bruger DR TV, DR’s online streamingtjeneste.