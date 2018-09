Hyldet og ultrapopulært meme er sexistisk, mener den svenske ombudsmand Et svensk firma er blevet kritiseret af landets reklameombudsmand for at bruge et populært internetfænomen i et jobopslag.

Den Stockholm-baserede internetleverandør Bahnhof forsøgte nok bare at være med på noderne, da de for seks måneder siden eftersøgte nye ansatte.

I stedet for at lave et opslag på Facebook med billede af en smilende, headset-bærende medarbejder, valgte Bahnhof at bruge et meme (en - ofte intern - joke på internettet, red.) som rekrutteringsbillede.

Det kendte meme var det såkaldte 'Distracted Boyfriend'-billede, hvor en mand vender sig efter en forbipasserende kvinde, mens hans kæreste forarget kigger til fra siden.

I Bahnhofs udgave af billedet er »du« manden, mens kæresten er »din nuværende arbejdsplads«, og Bahnhof er så den kvinde, »du« lystigt kigger på.

Men den form for jobopslag bryder Sveriges Reklameombudsmand, RO, sig ikke om. RO har dømt, at Bahnhofs måde at bruge memet på var »kønsdiskriminerende«. Det skriver det svenske medie The Local.

»Det fremstiller kvinder som udskiftelige objekter, og at kun deres udseende er interessant. Objektiviseringen bliver styrket af, at kvinder bliver fremstillet som repræsentanter for arbejdspladsen, hvorimod manden fremstår som modtager af reklamen og dermed som et individ«, skriver en enig ombudsmandskomité om beslutningen.

Ombudsmanden siger samtidig, at der er ingen sammenhæng mellem billedet og de produkter, Bahnhof leverer.

Ville fremstå som attraktiv arbejdsgiver

Kort efter at Bahnhof lagde deres opslag op på både Facebook og Instagram strømmede det ind med kommentarer, der kaldte billedet for sexistisk, før det altså blev meldt til ombudsmanden i Sverige.

Bahnhofs kommunikationschef og direktør har sagt i en udtalelse, at deres eneste intention med billedet var at vise, »at Bahnhof er en attraktiv arbejdsgiver, og de mennesker, som har en mindre god arbejdsgiver, kunne være interesserede i os«.

»Alle, som følger med i internet- og memekulturen ved, hvordan et meme anvendes og fortolkes. Mand, kvinde eller intetkøn er som regel ligegyldigt i denne sammenhæng. Hvis vi skal straffes for noget, skal det være, fordi vi bruger et gammelt meme«, siger de.

'Distracted Boyfriend'-memet har gået sin sejrsgang på internettet siden 2017, hvor det i alle mulige afarter bruges til at eksemplificere, hvordan nogen eller noget med misundelse kigger efter det, de ønsker at være i besiddelse af.

Selv om RO anerkendte det humoristiske formål med reklamen, konkluderede de, at selv de mest kendte memes ikke nødvendigvis er nogen, som den brede offentlighed kender til.