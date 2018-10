Politiken fejrer fødselsdag: Der var engang, hvor vi skrev 'Kjøbenhavn', og hvor mennesket landede fem timer før tid på månen

Politikens forside, 10. november 2016

Politikens forside, 10. november 2016

I skrivende stund er dagens forside endnu ikke klar, men hvis der annonceres for en konfirmationsgave, er den øjensynligt elektronisk på en helt anden måde end i 1884.

Meget passende kan vi genbruge et citat fra dengang, for briterne har stadigvæk en del at bekymre sig om.

»Til alle de vigtige og vanskelige spørgsmål, som Englænderne for Tiden have at bryde sig med, er der den senere Tid kommet et nyt, der synes at have udsigt til at holde sig på Dagsordenen i længere tid«.

Måske noget i dagens avis handler om Brexit.