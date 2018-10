Landsretten slår fast: Politiet måtte ikke bortvise Politiken-fotograf, der fulgte flygtningestrøm på E45 Politiets påbud var »ikke lovligt«, lyder det fra Vestre Landsret.

Politiet havde ikke ret til at plukke journalister og fotografer ud og bortvise dem fra den sønderjyske motorvej, da en stor gruppe flygtninge og migranter vandrede på E45 for tre år siden.

Derfor skulle Politikens fotograf heller ikke have været anholdt, da han blev på stedet og fortsatte med at fotografere. Og han skal ikke straffes for ikke at have fulgt politiets ordrer.

Overblik Her er sagen om Politikenfotografen, der trodsede politiet Fotojournalisten Martin Lehmann fra dagbladet Politiken havde lov til at fotografere vandrende flygtninge og migranter på den sønderjyske motorvej. Det har først byretten og nu landsretten slået fast. Her kan du få et overblik over forløbet: Omkring 300 flygtninge og migranter begav sig 9. september 2015 på vej ad den sønderjyske motorvej.

Menneskemængden kom fra Tyskland og ville mod Sverige.

Strømmen af mennesker på motorvejen førte til, at politiet måtte afspærre dele af vejen for trafik.

Flere pressefolk fulgte den vandrende flygtningestrøm, men kort før afkørsel Aabenraa Syd fik journalister og fotografer påbud om at fjerne sig fra vejen.

Martin Lehmann undlod at følge politiets ordre og blev derefter anholdt og kørt til arresten. Efter nogle timer blev han løsladt.

Fotografen modtog senere en bøde på 1.500 kroner, som han afviste at betale med henvisning til, at han blot passede sit arbejde.

Det var en historisk situation, som skulle dokumenteres, forklarede fotografen i byretten.

Politiet argumenterede omvendt med, at pressen forstyrrede arbejdet med at rømme motorvejen.

Den vandrende menneskestrøm blev opildnet af pressens tilstedeværelse, lød det fra vagtchef Ole Aamann Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, i byretten. Kilder: Anklageskrift, Ritzau. Vis mere

Sådan lyder det fra Vestre Landsret, der i dag har afsagt dom i den principielle sag mod fotografen Martin Lehmann.

I dommen erklærer landsretten, at det »ikke (er, red) godtgjort, at det var nødvendigt for at forebygge forstyrrelse af den offentlige orden at påbyde pressefolkene at forlade motorvejen. Påbuddet var derfor ikke lovligt, og landsretten tiltræder med denne begrundelse, at tiltalte er frifundet«.

Martin Lehmann er selvsagt glad for landsrettens afgørelse.

»Pressen skal aldrig stå i vejen for politiet. Men det ville være forfærdeligt, hvis politiet bare kunne få lov at smide os væk uden at have en god grund. Derfor er sagen vigtig. For den handler ikke kun om mig. Den handler om os. Den handler om vores demokrati, som er bygget op omkring, at vi kan indsamle informationer og oplysninger, og at alle sammen tilgå dem«, siger han.

Mere end en bøde

9. september 2015 krydsede omkring 300 flygtninge og migranter den sydlige grænse og gik på den sønderjyske motorvej på vej mod Sverige. Martin Lehmann var til stede for at dokumentere begivenheden med sit kamera, men han blev anholdt og kørt i arresten, fordi han nægtede at forlade asfalten, da politiet op ad eftermiddagen beordrede ham og de øvrige journalister væk fra E45.

Efterfølgende blev Martin Lehmann sigtet for at have overtrådt ordenbekendtgørelsen. Men sagen drejer sig ikke kun om de få timer, fotografen endte med at være tilbageholdt, og de 1.500 kroner, som han siden har nægtet at betale i bøde. At Politikens ansvarshavende chefredaktør, formanden for Dansk Journalistforbund og formanden for Pressefotografforbundet sad på tilhørerpladserne i Vestre Landsret i mandags, da sagens vidner skulle afgive forklaringer, siger noget om, hvor principiel den er.

»Landsrettens afgørelse er afgørende i forhold til pressens muligheder for at dække væsentlige samfundsbegivenheder i fremtiden. Det er vigtigt, at retten har slået fast, at pressen naturligvis kan være til stede og dokumentere, hvad der foregår, når der sker danmarkshistorie, som der var tale om i det her tilfælde. Det er helt essentielt. Og det har i virkeligheden også været udgangspunktet. Nu slår retten fast, at vi vender tilbage til det sunde udgangspunkt«, mener Christian Jensen, Politikens ansvarshavende chefredaktør.

En »uforståelig« dom

22. januar i år slog Retten i Sønderborg fast, at Martin Lehmann var i sin gode ret til at blive på motorvejen og fortsætte med at fotografere. Han gjorde det rigtige, erklærede byretten i sin dom, hvor det fremgik, at der på E45 havde været tale om en begivenhed »af helt ekstraordinær, og nærmest historisk, karakter«, og at »hensynet til nyhedsformidlingen« vægtede tungere end politiets argumenter. Martin Lehmann blev derfor frifundet for straf. Men i dommen lød det samtidig fra domsmandsretten, at politiets påbud havde været »tilstrækkeligt begrundet og givet med rette«. Et faktum, som ifølge anklageren i sagen, Lars Viereck, gjorde dommen »uforståelig«. Derfor valgte anklagemyndigheden at anke dommen til landsretten.

Lars Viereck siger i dag, at han naturligvis helst havde set, at han havde fået medhold. Men dommen en, han »kan leve med«, fortæller han.

»For nu ligger der en klar begrundelse, som ikke kun jeg, men anklagemyndigheden og politiet, kan leve med. Landsretten sætter sig ikke mellem to stole, som byretten gjorde. Påbuddet var ikke lovligt, siger man. Det er meget klar tale, og nu har en rettesnor for fremtiden, hvis lignende situationer skulle opstå«, siger senioranklageren.

Hvorvidt anklagemyndigheden kunne forestille sig at forsøge at få sagen for Højesteret, kan han ikke sige noget om. Det vil i så fald være op til statsadvokaten at beslutte, lyder det Lars Viereck.