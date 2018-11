»Nyheder er blevet støj«: Flere medier arbejder på et alternativ til den nyhedsdækning, vi kender

Tiden er fuld af urimelige og jævnligt også forfærdende overgreb på hæderlige journalister.

Når man oplever det, kan en logisk reaktion være at skrue ned for mediekritikken – for ikke at bidrage til vendettaerne og for i stedet at bruge krudtet på de skurke, der prøver at slippe af sted med at råbe »fake news«, når de afsløres.

Den logik er ikke noget for Rob Wijnberg. Han er usvækket rasende på den traditionelle nyhedsmølle. Wijnberg er en af de bedste og skarpeste blandt yngre hollandske journalister. Som medstifter af det digitale medie De Correspondent har han været med til at inspirere en generation af unge mediefolk. Herhjemme har blandt andet Zetland hentet mange ideer i Amsterdam.

Mediekommentar Jacob Mollerup (bill.) og Søren Schultz Jørgensen skriver på skift på denne plads. Mollerup har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Wijnberg vakte opsigt, da han i 2013 blev fyret efter en kort karriere som chefredaktør på morgenudgaven af den store hollandske avis NRC Handelsblad. Den da 31-årige redaktør blev herefter en af hovedkræfterne bag De Correspondent, som blev grundlagt på en forbløffende succesrig hollandsk crowdfunding. Holdet, han samlede, var ganske enkelt exceptionelt, og titusinder af kommende læsere betalte til projektet, længe før der var publiceret en linje.

De Correspondent lovede at være en modgift til den daglige nyhedsgrød: kvalificeret, indsigtsfuld og perspektivrig journalistik til dem, der var trætte af nyhedsracet og dets negative fokus.

Nyheder er blevet støj. De jager nyheden, men misser historien

Om projektet lever op til alt det, kan diskuteres, men de har gjort det så godt, at der nu er ca. 60.000 hollændere, der årligt betaler. Her har man ikke abonnement, men medlemskab. Sådan et står i ca. 50 kr. om måneden og finansierer en stab på omkring 20 journalister.

I 2017 flyttede Wijnberg til USA for at forberede en international udgave – The Correspondent. I dette efterår har han efterlyst journalister til det nye medie gennem en række essays, der samtidig er en programerklæring.

Afsættet er radikalt. Det store problem er ikke fake news. De rigtige og korrekte nyheder er et endnu større problem, mener Wijnberg. De skaber kynisme, splittelse og mistillid, fordi de fokuserer på sensationelle og ofte forfærdelige begivenheder. Det efterlader os med et pessimistisk syn på en fremtid, vi ikke længere tror, vi kan ændre.

Det er en form for nyhedskritik, der kan findes i flere udgaver i disse år. DR’s tidligere nyhedsdirektør Ulrik Haagerup er med sit projekt om konstruktive nyheder inde på noget, der ligner. Og som for at understrege nyhedschefernes selvopgør er BBC’s tidligere nyhedsdirektør James Harding netop gået med i et nyt velfinansieret medieprojekt, The Tortoise. Det vil fra 2019 også tilbyde et alternativ til nyheder, som vi kender dem.

»Nyheder er blevet støj. De jager nyheden, men misser historien«, lyder det fra den nye medieskildpadde. Bag The Tortoise står også Katie Vanneck-Smith, der tidligere i år forlod en topstilling i den amerikanske del af Rupert Murdochs News Corp.

Men tilbage til Wijnberg. Hans opskrift går videre end til at lave historier om det, der er grundlæggende vigtigt. For samtidig skal kontrakten med læserne styrkes. De skal som medlemmer tages med på råd og have klar besked om journalisternes arbejdsproces. Dokumentationen skal være bundsolid, men journalisterne skal på hver sit vigtige stofområde have en klar mission og arbejde for løsninger.