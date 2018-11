Så kan vi lære det: Unge er langt mere kyndige og kritiske mediebrugere end deres forældre. Og langt mindre optaget af sig selv

Jeg har venner og bekendte, som opdaterer deres Facebook 5-6-7 gange om dagen – alene for at berette om sig selv: fortælle, hvilke mennesker de har mødt, hvad de lige har tænkt, hvad deres børn har sagt, hvem de har holdt foredrag for, hvilken naturvin de har drukket, hvilken bog de har læst, og hvad de mener om alt fra lakrids til ginproduktion.

Måske er vi så heldige også at få et par selfies og en video fra en strandtur.



Dem om det. Jeg kan jo bare lade være med at åbne Facebook. Eller håbe på, at Mark Zuckerberg udvikler en algoritme, der blokerer for selvoptagethed.

mediekommentar Jacob Mollerup og Søren Schultz Jørgensen (billedet) skriver på skift en klumme om ugen. Mollerup har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Jeg undrer mig, fordi det tydeligvis ikke er de unge, der har et problem. Det er deres forældre

Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvor meget vi gennem de seneste 10-15 år har diskuteret, ikke de ældres, men de unges problematiske medievaner: Deres afhængighed af sociale medier, deres selvoptagethed og deres ukritiske omgang med information.

Jeg undrer mig, fordi det tydeligvis ikke er de unge, der har et problem. Det er deres forældre. Alle vi midaldrende mellem 40 og 60 år, der betragter os selv som alment dannede samfundsborgere – men som slet ikke har en medieadfærd, der bakker selvbilledet op.

Både spritny og halvgammel medieforskning viser, at de unge er mere kritiske, kyndige og reflekterede end deres forældre, også når det drejer sig om evnen til at håndtere medier, afkode beskeder og begå sig på nettet. En lille håndfuld eksempler:

En undersøgelse fra Pew Research Center viste for et par uger siden, at de 19-49-årige amerikanere er langt bedre end de ældre til at skelne mellem fakta og holdninger i informationsstrømmen på nettet.

I modsætning til deres forældre er de unge jo ikke flasket op på en mediediæt af papiraviser, der tydeligt markerer netop forskellen på journalistik og holdninger. Alligevel er de bedre til at afkode, hvad der er hvad.

En anden ny undersøgelse, også gennemført af Pew, viste i sidste uge, at de 18-29-årige europæere er helt på det rene med de gamle nyhedsmediers store demokratiske betydning.

Til gengæld er de langt mere kritiske end de ældre over for nyhedsmediernes evne til at levere en balanceret og neutral journalistik.

Fra ældre undersøgelser ved vi, at borgere over 55 år er mere tilbøjelige til at klikke på og dele annoncer, som de tilfældigvis bliver præsenteret for på nettet. De er simpelthen lettere at snyde end deres børn.

Og i min egen kvalitative forskning har jeg konstateret, at de 18-30-årige er dybt forundrede over deres forældres adfærd på især Facebook. De finder det simpelthen pinligt, at deres forældre plaprer op om private forhold på sociale medier. »Jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt for dem«, som af de unge respondenter sagde.

Nej, hvorfor egentlig?

Måske fordi vi halvgamle, der er vokset op i tryksværtens og monopolfjernsynets epoke, stadig er så benovede over, at internettet har givet os fri taletid, at vi helt uhæmmet kommunikerer om os selv i øst og vest.

Glemmer alt om forskellen på det private, det personlige og det almene. Vi kommunikerer, fordi vi kan. Mig, mig, mig. Og stopper først, hvis nogen slukker for strømmen. Ligesom kæledyr først holder op med at æde, når man tager foderskålen fra dem.

Engang kaldte man den type impulsstyret adfærd – ja, barnlig. Funny. I dag er den symptomatisk for en hel voksengeneration.

Inden for uddannelsessektoren og medieforskningen tales der i disse år meget om medialiteracy – det vil sige behovet for at styrke borgernes evne til at håndtere medier og afkode de budskaber og genrer, vi bombarderes med i det offentlige rum.

Intentionen er som regel at styrke de unges kompetencer. Hvilket jo på alle måder er besynderligt.

Næ, send mig og mine jævnaldrende på obligatorisk kursus i civiliseret medieadfærd. Og luk os først ud, når vi har givet kulturministeren hånden på, at vi vil være vores opgave som oplyste borgere voksen.

Så kan vi lære det.