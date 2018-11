EU vil have DAB-radioer i alle nye biler EU-parlamentet har stemt ja, til at alle biler i Europa i fremtiden skal kunne modtage DAB-radio.

I fremtiden skal det være muligt at lytte til DAB og DAB+-radio i bilen, uanset hvilken bil du køber i Europa.

Det har EU-parlamentet besluttet i denne uge.

Parlamentet har godkendt et direktiv, som formelt skal gennem ministerrådet og sidenhen publiceres i EU-Tidende, hvorefter beslutningen kan implementeres i EU-landenes lovgivning.

Norge slukkede allerede sidste år for FM-signalet på statslig radio, og i fremtiden følger flere efter. Derfor skal fremtidens bilradioer altså kunne modtage digital radio.

Herhjemme kan alle os med gamle biler (og ditto radioer) dog trække vejret roligt. Datoen for lukningen af det danske FM-net er flere gange blevet udskudt. Kulturminister Mette Bock (LA) har senest sagt, at hun regner med at holde båndet åbent frem til mindst 2023.

Dansk Folkeparti har især været kritisk over for lukningen, fordi de frygter, at danskerne i fremtiden ikke kan få trafikinformation på bilradioen. Det kan man nu godt på eksempelvis DAB+-radioer.



Ifølge brancheorganisationen WorldDAB, er der allerede flere steder, hvor langt de fleste nye biler har DAB og DAB+-funktioner. I Norge gælder det 98 procent og i England 91 procent. Ifølge organisationen drejer det sig kun om 24 procent af nye danske biler, der kan tage de digitale signaler.



Hele deres opgørelse kan du se her.