Rasmus Paludans metoder skaber livlig debat om eksponering og forældreansvar Rasmus Paludan har markante ytringer og deler gerne ud af dem. Efter en række artikler om den højreradikale politiker, er der opstået en hefitg debat i kommentarsporene på Politikens Facebookside.

Politiken har de seneste dage bragt artikler om den højreradikale politiker Rasmus Paludan, som rejser rundt i landet for at demonstrere mod de mennesker, han kalder ’samfundstabere’.

Hans publikum har en overvægt af børn og unge, som også følger ham tæt i hans mange videoer på YouTube.

Offentliggørelsen af artiklerne har skabt en heftig debat blandt læserne i kommentarsporene på Politikens Facebookside. Kommentarerne er mange og spænder vidt fra vrede tilkendegivelser, mudderkast og saglige funderinger over, hvad en voksen mand som Paludan kan opnå med sin taletid på YouTube, til demonstrationer og ikke mindst i artikler på Politiken.

Vi sammenfatter her to overordnede, gennemdiskuterede emner, som har optaget læserne i kommentarsporene.

Rigtige og forkerte metoder

Med Politikens anden artikel i rækken om Rasmus Paludan »Hey Rasmus, må jeg få en selfie?«, hersker der en forundring om, hvorvidt Rasmus Paludan er berettiget til at ytre sig på den måde han gør.

Han kalder muslimer for homoer og koranen for luderbogen. Det resulterer i vredesudbrud og i nogle tilfælde voldelig eller frembrusende adfærd fra de fremmødte tilskuere. Netop den slags reaktioner går Rasmus Paludan efter at opnå, da han mener, at de viser virkeligheden.

Kommentarerne deler sig i to lejre.

Den ene del er enige i hans fremstilling af scenarierne, der udspiller sig ved demonstrationerne. I kommentarsporet er de enige i, at målgruppen af såkaldte ’samfundstabere’ bruger vold og skældsord unødvendigt:

»Han kan sige de ting om indvandrere, som han synes og nogen kan føle sig provokeret, men det giver dem stadigvæk ikke ret til at anvende vold«, skriver Amin Bouchiba i kommentarsporet:

I den anden lejr er læserne dybt uenige med hans metoder og mener i stedet, at enhver ville reagere lettere oprørt, hvis man blev latterliggjort.

»Paludan har flere gange stillet op på private arealer, som tilhører de boligforeninger, hvor folk bor! Derfor er det forståeligt, at mange føler sig provokeret. Jeg ville fandme også blive sur hvis jeg skulle finde mig i sådanne provokationer hjemme i min have eller på vores private villavej«, skriver Jan Paul Bährentz:

Forældreansvar

I Politikens seneste artikel om Rasmus Paludan, bliver der diskuteret ansvar. For hvis ansvar er det, at børn og unge ser hans videoer, som af nogen kaldes propaganda og af andre blot kaldes gemen underholdning?

En del forældre har tilkendegivet, at det er enormt svært at styre, hvad deres børn og unge får adgang til på internettet.

I artiklen »Hans budskab går direkte ud til børn« er moren Caroline bekymret for de vendinger, udtryk og ord, som hendes søn er begyndt at bruge om muslimere, efter han har fulgt Rasmus Paludans videoer på YouTube:

»Han begyndte at sige forskellige udtryk om muslimer. Sådan noget som »jeg synes, alle muslimer er dårlige« og »hvorfor sender vi dem ikke bare hjem«, fortæller Caroline fra Åbyhøj, som er mor til to drenge.

I kommentarsporet diskuterer læserne, hvem der har ansvaret for eksponeringen. Er det YouTube, er det forældrene, er det Rasmus Paludan?

Læserne er overvejende enige i, at ansvaret er hos forældrene selv. Det bliver i stedet grundigt diskuteret, hvordan man så skal håndtere det ansvar.

»Forældre der ikke tager stilling til hvad deres børn kan komme til at omgås af indhold på et medie, hvor de skulle vide bedre. Så kan man ikke komme bagefter og forsøge at forhandle nye vilkår - bare fordi man finder ud af, at man har tabt kontrollen som forældre«, skriver Torsten Topbjerg: