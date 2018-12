Han var dansk films mest magtfulde mand i 10 år, nu skal han være kulturdirektør i DR

Efter kun halvandet år som direktør for museumskoncernen Romu i Roskilde skifter den tidligere direktør for Filminstituttet, Henrik Bo Nielsen, igen job.

Det bliver den tidligere direktør for Filminstituttet, Henrik Bo Nielsen, der skal stå i spidsen for den ambitiøse kultursatsning på DR i fremtiden.

Efter 10 år forlod Henrik Bo Nielsen posten som dansk films mest magtfulde mand, da han i sommeren 2017 skiftede titlen som administrerende direktør i Det Danske Filminstitut ud med titlen som administrerende direktør i museumskoncernen Romu i Roskilde.

De skete efter nogle år med fald i tilskuertallet og meget hård kritik fra især formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, og den tidligere Zentropa-direktør Peter Aalbæk.

Men museumslivet bliver altså relativt kortvartigt. 1. april næste år sætter han sig for bordenden for den ambitiøse satsning på kultur, børn og unge, der er en væsentlig del af det nye DR.

»Det er en kæmpeopgave, som jeg går til med både glæde og ydmyghed. Jeg noterer mig, at uanset om jeg læser medieforlig, public service-aftale eller planen for det nye DR, er alle enige om et: Når det gælder kultur, børn og unge, er DR den fuldstændig centrale institution, der skal sikre borgernes adgang til kvalitetsindhold og kulturelle oplevelser«, udtaler Henrik Bo Nielsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Jeg kan ikke forestille mig noget mere attraktivt sted at få ansvaret for end DR Kultur, Børn og Unge«.

DR’s afgående bestyrelsesformand Michael Christiansen udtaler om udnævnelsen:

»Det har været vigtigt for os, at finde en direktør med en klar profil både i forhold til det publicistiske og det kulturelle. Få har som Henrik Bo Nielsen en så indgående erfaring med begge disse områder«.