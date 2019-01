Jarl Cordua efter 'grisefarvet'-gate: »Det er skammeligt, at DR ikke har en smule rygrad til at forsvare deres journalist imod den slags beskyldninger«

Søs Marie Serup, politisk kommentator

»Vi skal huske på, at der er forskel på analytikere og kommentatorer. Der er friere rammer for kommentatorer, og det er sådan set også forventningen fra de medier, vi arbejder for, at vi er lidt friske i formuleringerne. Hvis vi først begynder at blive bange for, hvad vi kan sige, og det tror jeg godt, man kan frygte efter sagen med Christine Cordsen, så bliver vi jo rasende kedelige«.

»Selv har jeg den tommelfingerregel, at man skal udtale sig respektfuldt om folk, der tilhører en minoritet eller på anden vis befinder sig en i svag position. Og så skal man gå hårdere til majoriteter, som befinder sig i en styrkeposition, for de er per definition mere modstandsdygtige. Jeg lægger snittet sådan, at hvide mennesker i Danmark trods alt er majoriteten, og de skal være en smule mere large og acceptere smålatterliggørelse. Jeg synes derfor ikke, at det er et problem, Christine Cordsen bruger ordet ’grisefarvet’. Det er klart, at man kunne have valgt et bedre ord, men i situationen er jeg sikker på, at jeg kunne have gjort det samme. Jeg synes, det mest mærkelige er, at DR ikke bakker hende mere bastant op i den her sammenhæng. For der er på ingen måder tale om racisme«.

»For mit eget vedkommende er jeg slet ikke i stand til at lægge så kraftigt et filter ned over den måde, jeg taler på. Jeg må tage skjoldet på og forberede mig på at møde en shitstorm, når den tid kommer«.

Jarl Cordua, radiovært og politisk kommentator

»Grænsen er ikke altid knivskarp, men hvis man omtaler folk i klart krænkende vendinger eller på anden dæmoniserende vis, er det over grænsen. For eksempel når Donald Trump bevidst latterliggør en talehandikappet person – men der er vi slet ikke med sagen om Christine Cordsen«.

»Når en DR-journalist kommer til at sige ’grisefarvet’, er det åbenbart et kæmpe problem, og DR er nærmest truet og spændt for en politisk vogn. Det skriger til himlen, det er overdrevet, og kritikken er skudt fuldstændig over mål«.

»Kendsgerningen er, at grise er lyserøde, og danskere er lyserøde, hvis de ikke har været i solen. Og det får man pludselig udlagt, som om Christine Cordsen skulle have et særligt politisk synspunkt. Det er skammeligt, at Danmarks Radio ikke har en smule rygrad til at forsvare deres journalist imod den slags beskyldninger«.

»Det vidner om, at vi har brug for uafhængige medier i Danmark, som ikke underlægger sig den slags politisk kontrol fra Dansk Folkeparti. Hun skal kunne sige nøjagtig, hvad hun vil. Vi skal værne om trykke- og talefriheden. Det hele virker som mærkelig krænkelseskritik, som der er alt for meget af i disse år, og som åbenbart også har ramt højrefløjen«.

Katrine Winkel Holm, sognepræst og samfundsdebattør