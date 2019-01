Reklame er »kastrerende« og stereotyp: Gillette drukner i kritik efter #MeToo-kampagne

Barbergrejsproducenten er kommet under skarp kritik, efter at firmaet i weekenden udgav en ny reklame, der er et indspark i #MeToo-debatten. Reklamen skærer alle mænd over én kam, mener kritikere.

I årevis har Gillette nøgternt konkluderet, at deres produkter er »det bedste, en mand kan få«. Men er det nu også det? Det spørgsmål stiller barbergrejsproducenten sig selv i en ny reklame.

Reklamen er Gillettes indspark i #MeToo-debatten. I den næsten to minutter lange video klippes der mellem små videobidder, der viser alt fra vold mellem drenge og sexisme på arbejdspladsen til nyhedsklip om #MeToo. Alt imens en stemme siger:

»Mobning, #MeToo-bevægelsen mod sexchikane og giftig maskulinitet. Er det det bedste, en mand kan få?«.

Men Gillettes nye reklame har ikke just fået en positiv modtagelse af sit mandsdominerede kundeklientel, skriver The Guardian.

Siden videoen i søndags dukkede op på YouTube, har 195.000 brugere udtrykt deres utilfredshed med filmen – blandt andet i kommentarfeltet, hvor flere erklærer, at de vil boykotte Gillette som modsvar på reklamen. Omvendt har kun 20.000 givet #MeToo-kampagnen et like.

Dumt med kvindelig instruktør

Et af de centrale kritikpunkter går på, at Gillette i videoen implicit peger på, at de fleste mænd chikanerer og er voldelige. Desuden er reklamen »kastrerende«, og videoens symbolske budskab kommer fra et firma, der i virkeligheden er ligeglad med problemstillingen.

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) 14. januar 2019

Blandt kritikerne er alt fra aktivister, der kæmper for mænds rettigheder, kendte journalister og helt almindelige mennesker til folk fra den absolutte højrefløj, heriblandt højrefløjsmagasinet The New American.

Ifølge magasinet afspejler filmen en række falske fordomme om mænd. Desuden er mænd »det vilde køn, hvilket retfærdiggør deres grænsesøgende adfærd – men også deres drive«.

Men det er ikke kun filmens budskab, der bliver lagt for had. Også den kvindelige instruktør, Kim Gehrig, der blandt andet står bag hygiejnebindsproducenten Libresses ’Viva La Vulva’-reklame, står for skud.

Det er nemlig problematisk, at en kvinde står bag reklamen, mener kritikere – heriblandt den konservative politiske kommentator fra Canada Ezra Levant:

»En reklame for barbering lavet af en arrig feminist med pink hår er omtrent lige så effektiv som en tamponreklame, der er lavet af midaldrende mænd«, skriver han på sin Twitter-profil og erklærer, at han, en kunde gennem 30 år, ikke kommer til at købe Gillette-produkter fremover.

A shaving ad written by pink-haired feminist scolds is about as effective as a tampon ad written by middle aged men.



I hope Gillette's smear gets the same market response as Dick's Sporting Goods when they turned against their customers.



Count this 30-year customer out. https://t.co/cwIINzU2Su — Ezra Levant (@ezralevant) 14. januar 2019

Kritikken understreger behovet

Men mens en række mænd bander og svovler over Gillettes nyeste påfund, ser andre det som et prisværdigt indspark i debatten. Ifølge dem er det bagslag, som videoen har givet, blot en understregning af behovet for en reklame som Gillettes.

En bruger på Twitter skriver blandt andet:

»Kommentarerne under Gillettes reklame om giftig maskulinitet er et levende bevis på, hvor desperat samfundet har brug for reklamer som Gillettes. Seriøst: Hvis din maskulinitet er så truet af en reklame, hvis budskab er, at vi skal være rarere, så gør du noget forkert«.

The comments under the @Gillette toxic masculinity ad is a living document of how desperately society needs things like the Gillette toxic masculinity ad.



Seriously: if your masculinity is THAT threatened by an ad that says we should be nicer then you're doing masculinity wrong. — Andrew P Street (@AndrewPStreet) 15. januar 2019

Gillette selv skriver på deres hjemmeside:

»Det er på tide at erkende, at brands som vores spiller en rolle i at påvirke kulturen. Som et firma, der opfordrer mænd til at være den bedste udgave af sig selv, har vi et ansvar for at sikre, at vi promoverer positive, opnåelige, inkluderende og sunde versioner af, hvad det vil sige at være en mand«.