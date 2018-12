Dennis Nørmark: Højrefløjen er lige så krænket som venstrefløjen

Det er den gruppe, der føler sig truet af #MeToo-bevægelsen – skønt de ikke bifalder, at kvinder mishandles. Men de er bange for, at den ’naturlige omgang’, vi har med hinanden, bliver kompromitteret af politisk korrekthed. De forstår ikke alle de mange forskellige køn, man kan have. De synes, det handler om selvoptagethed, og måske læser de det faktisk som en erodering af fællesskabet, når det hævdes, at mennesker med forskellige køn, seksualitet, farver og etnicitet ser verden på vidt forskellige måder. De bliver nervøse for, om vi overhovedet kan tale sammen i fremtiden, når så mange perspektiver konstant skal tilgodeses.

Tragedien er, at hverken højre- eller venstrefløjen længere kan tale sammen om følelsen af, at den anden side ikke lytter. For vi lever i en velfærdsstat, som er vant til at ordne alt for os, og derfor må den også intervenere her.

Derfor skal DR beskæres med 20 pct. For det er statens medie, og her føler højrefløjen, at foragten og mishaget imod dem er udgået fra i årtier. Her sidder alle dem, som synes, de er nogle bonderøve. Staten skal også rehabilitere dem ved at flytte arbejdspladser ud på landet. Anerkendelsen skal vises i form af en styrelse, der flytter ud til en halvtom provinsby.

Ligeledes vil venstrefløjens identitetspolitikere anerkendes gennem flere køn i passet, ved at universitetet skaber retningslinjer for, hvordan man må klæde sig ud, og ved, at staten griber ind over for krænkende ytringer.

Vi er på vej ud ad en farlig vej, hvor landet kan opleve samme splittelse som USA, England og Frankrig. En kamp, hvor politikere bliver part i konflikten, fordi det er statens anerkendelse, man jagter.

Men vi kunne også sige, at folk selv må kæmpe deres kamp. Så indser højrefløjen muligvis, at det at være hvid, mand og etnisk dansk ikke længere er en automatisk kvalifikation. Og at der ikke findes en hemmelig sti tilbage til tiden før globaliseringen.