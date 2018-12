Kommunikationsrådgiver: Den danske sang er blevet en halvgammel, krænket, hvid mand på Facebook

De mest krænkede er i dag paradoksalt nok dem, der krænkes over, at nogen føler sig krænket.

Når det kommer til at være krænket, er det ikke kun muslimerne, feministerne eller de homoseksuelle, vi skal være pas på. Det er i lige så høj grad krænkelseshystaderne, som ikke kan være i sig selv i ren eufori over, at nogen føler sig krænket. Enhver krænkelse giver dem anledning til at lave et vittigt opslag på Facebook og smide ’politisk korrekthed’-kortet.