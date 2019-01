Domstolen slår fast: Politiken kunne sagtens have ventet og burde have vidst bedre

Byretten finder, at overtrædelse var forsætlig, da Politiken udgav bogen ’Syv år for PET’ som særsektion.

Københavns Byret efterlader ingen tvivl:

JP/Politikens Hus og Politikens chefredaktør, Christian Jensen, overtrådte klokkeklart det fogedforbud mod at videregive oplysninger fra bogen ’Syv år for PET’, da Politiken søndag 9. oktober 2016 udgav en særsektion med al tekst fra bogen.

Byretten skriver i sin dom, at »JP/Politikens Hus A/S som udgiver ved offentliggørelsen (...) har overtrådt det nedlagte forbud, og at Christian Jensen som den, der traf beslutningen og offentliggørelsen, har bistået herved«.

Retten tilføjer, at da både administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, og Christian Jensen var vidende om fogedforbuddet, og at Stig Ørskov desuden var vidende om, at Christian Jensen havde besluttet at udgive bogen som særsektion, kan overtrædelsen »på den baggrund tilregnes begge de sagsøgte som forsætlig«.

JP/Politikens Hus har under vejs i retssagen argumenteret med, at det fogedforbud, der blev nedlagt i Københavns Byret 8. oktober 2016 tidligt om morgenen ikke var korrekt udformet og derfor ikke gyldigt. Forbuddet var stilet til JP/Politikens Hus, men efter medieansvarsloven har den forretningsmæssige ledelse af et mediehus ikke lov til at blande sig i redigeringen af det enkelte dagblad. Det skal sikre den redaktionelle uafhængighed.

Et fogedforbud burde derfor være rettet mod den ansvarshavende redaktør, altså Christian Jensen, mente JP/Politikens Hus. Både Østre Landsret og senere Højesteret har dog siden sagt, at fogedforbuddet havde rette adressat. Byretten lægger sig op af denne vurdering, og konstaterer, at »retstilstanden var (...) forudsigelig for de sagsøgte (JP/Politikens Hus og Christian Jensen, red.)«.

Fogedforbuddet, der blev nedlagt af Københavns Byret 8. oktober 2016 om morgenen, blev ophævet et par dage efter med henvisning til, at nu var bogens indhold jo spredt via Politikens særsektion.

Men at fogedforbuddet blev ophævet betyder ikke, at det vil være »uproportionalt at pålægge de sagsøgte straf for overtrædelse af forbuddet«, skriver byretten i dommen med henvisning til, at ophævelsen jo netop skyldtes Politikens optryk af bogen.

Christian Jensen har begrundet offentliggørelsen af ’Syv år for PET’ med, at der var tale om oplysninger af væsentlig interesse for offentligheden, og at en offentliggørelse ikke kunne vente, fordi dele af bogens indhold allerede var ude andre steder og debatten i gang.

Byretten anerkender, at bogen indeholder sådanne væsentlige oplysninger, men skriver, at »de ikke findes at være af en sådan karakter, at hensynet til den offentlige debat på det pågældende tidspunkt (9. oktober 2016, red.) kunne veje tungere end hensynet til at afvente domstolenes afgørelse af sagen«.

Politiken kunne efter byrettens mening altså sagtens have ventet til en afgørelse i landsretten af, om fogedforbuddet var berettiget, før avisen besluttede, om man ville udgive bogens tekst.

Og derfor konkluderer retten, at straffen for JP/Politikens Hus »under hensyn til karakteren af de hensyn, der søges beskyttet med forbuddet«, og fordi Huset »havde viden om, at der også var nedlagt forbud over for andre personer, passende skønsmæssigt kan fastsættes til en bøde på 100.000 kr.«

Desuden konkluderer retten, at »straffen for Christian Jensen som medvirkende fastsættes under hensyn til de samme forhold skønsmæssigt til en bøde på 50.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 20 dage«.

JP/Politikens Hus skal betale PET, som anlagde sagen, 60.000 kr. i sagsomkostninger.