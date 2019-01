Op mod 100.000 følger dagligt med i Sverige: Nu kommer storhittende livequiz på mobilen til Danmark

Medier. Op mod 100.000 søger ifølge arrangørerne selv hver aften ind på den svenske quiz-app ’Primetime’.

Her har folk mulighed for at tage del i et quizprogram, som transmitteres direkte på appen, og hvor alle kan vinde pengepræmier, hvis de er dygtige nok til at svare rigtigt på spørgsmålene. Og det er sågar gratis at deltage.

Søndag kom showet så til Danmark, og det er filminstruktøren Thomas Villum Jensen, som er vært på den danske version af programmet, der begynder hver dag klokken 20.30, skriver Mediawatch.

I hver quizrunde er der 11 spørgsmål, og hvis man ellers svarer rigtigt på alle spørgsmål, vinder man en pose penge. Er der flere deltagere, som har svaret rigtigt på alle spørgsmål, deler vinderne præmiepuljen.

Bag quizappen står det svenske produktionsselskab Sventertainment, som primært tjener penge på annoncer.

»Primetime er en nytænkning af tv-quizshow formatet og bygger på tre trends, vi mener, er fremtiden indenfor medie­- og underholdningsbranchen, nemlig live, mobil og interaktivt«, siger Primetimes danske chef, Richardt Funch, i en pressemeddelelsen.

I USA har et lignende quizformat vundet frem. Flere end 2 millioner amerikanere har hentet appen HQ Trivia, hvor man ligeledes quizzer om pengepræmier i et direkte show på mobilen.