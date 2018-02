Tv-quiz i app-format er kult i USA

Flow er ikke død

Alligevel kan det lettere kejtede og samtidig fængende quizprogram meget vel gå hen og blive et af fremtidens sociale medier. Eller i hvert fald noget, der minder om.

Det mener chefforsker i sociale medier på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Jakob Linaa Jensen.

Han forklarer, at selv om godt to millioner brugere ikke er mange set »i den store sociale mediejungle«, er HQ Trivia »dybt interessant« og udtryk for »en spændende tendens«.

»Det, vi ser her, er jo, at det gamle flow-tv, som vi alle troede var på vej mod en stille død, pludselig genopstår i et nyt format. Midt i at al den her hype om fleksibilitet, streaming og at alt, hvad der er digitalt, skal være et frit valg, ser vi, at flow slår tilbage«, siger han.

For Jakob Linaa Jensen at se er HQ Trivia en videreførelse af Facebook-live, som er et andet eksempel på, at de sociale medier begynder at overtage massemediernes logikker vedrørende broadcasting.

»Man har simpelt hen taget flow-tv’s afgørende styrker og samlet dem i en app. Det er live, der er noget konkurrence, og så har man en vært med kendiseffekt. Og de tre ting er efterhånden noget af det eneste, der kan samle seere omkring flow-tv«, siger han.

På Aalborg Universitet beskæftiger seniorrådgiver og studielektor Tem Frank Andersen sig med interaktive digitale medier og oplevelsesdesign. Han kalder HQ Trivia for »Just-In-Time casual gaming« og forklarer, at den slags »vinder fodslag«.

Som det er lige nu, koster det ikke noget, at være med i spillet. Derfor taber brugerne heller ikke noget ved at deltage. Og det er et »tillokkende win-win« element ved HQ Trivia, konstaterer seniorforskeren.

»Selv om du ikke vinder, er du med i gættelegen, og for den enkelte er det spændende at se, om man er med i den rigtige svar-bar, selv om man ikke vinder den endelige præmie«, siger han og forklarer, at nye interaktive medier, hvor brugernes spillelyst aktiveres, »er kommet for at blive«.

»Oplevelsesværdien ved HQ Trivia er blandt andet, at du er en del af en kæmpe event. Det sker her og nu, og når der er rigtig mange deltagere – og mulige vindere – så er oplevelsesværdien, mens man spiller, høj og selvfølgelig kæmpe, hvis der er gevinst«, siger Tem Frank Andersen.