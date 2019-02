Danskerne vil have Facebook til at fjerne falske nyheder - ikke nøgenhed

Men skal Facebook gribe mere ind over for sine brugere, eller er det et angreb på ytringsfriheden? Eksperterne er uenige.

Skal Facebook fjerne falske nyheder, når for eksempel russiske medier eller troldehære forsøger at sprede misinformation om Danmark eller EU? Ja, mener 6 af 10 danskere.

Og skal Facebook gribe ind, når nogen kommer med hadefulde ytringer om eksempelvis muslimer, jøder eller feminister? Ja, mener hver anden dansker.

Det viser en måling, som Megafon har gennemført for Politiken og TV 2 Nyhederne.

Og de tal er de glade for i foreningen Digitalt Ansvar, der netop arbejder for at stoppe falske nyheder, hadefylde ytringer og krænkelser på sociale medier. Foreningen forsøger at få sociale medier som Facebook til at tage et større ansvar for, hvad der foregår på siderne, end de gør i dag.

»Tallene viser, at folk har fået øjnene op for de negative sider ved sociale medier med personangreb og misinformation i den offentlige debat. Nu begynder man at stille krav til dem«, siger næstformand Ask Hesby Krogh.

Der har været alt for mange sager, hvor Facebook er blevet brugt til at påvirke valg, sprede antisemitisme, opfordre til vold eller sprede racistiske holdninger eller dybt krænkende billeder.

Det sidste skete i den såkaldte Umbrella-sag, hvor 1.000 danske unge er sigtet for at have delt seksuelt krænkende materiale. Foreløbig er 8 dømt.

»Facebook skal have styr på deres egen butik og fjerne alt ulovligt indhold – som minimum når de bliver gjort opmærksom på, at det ligger der. Og så bør de også lægge en redaktionel linje for, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt på Facebook«, siger Ask Hesby Krogh.

Fjern porno

Megafonmålingen viser desuden, at 37 procent af danskerne mener, at al porno – også selv om den er lovlig – bør fjernes fra Facebook. 19 procent mener, at alle billeder og videoer med nøgenhed bør fjernes. Og hver fjerde vil have fjernet politiske reklamer.

Målingen viser ifølge Rikke Frank Jørgensen, der forsker i vores rettigheder på nettet på Institut for Menneskerettigheder, at mange brugere er villige til at give Facebook et stort mandat til at fjerne indhold fra platformen.

»Jeg er overrasket over, at der er så mange, som synes, at Facebook skal fjerne så relativt meget og gå ind og træffe afgørelser om, hvad man må og ikke må sige og gøre«, siger hun.

Rikke Frank Jørgensen hæfter sig især ved, at det er falske nyheder, porno og andet indhold, der ikke er ulovligt, som danskerne vil have Facebook til at fjerne. Det skyldes formentlig et praktisk hensyn, vurderer hun.

»Man bryder sig ikke om, at der foregår mere eller mindre ubehagelige ting på Facebook, hvor måske ens børn befinder sig. Og så tænker man, hvis ikke Facebook selv fjerner det, hvem skal så«, siger hun.

Problemet er bare, at Facebook er en privat virksomhed, som borgerne ingen demokratisk mulighed har for at kontrollere.

»Det er problematisk, at en privat virksomhed sætter rammerne for store dele af den offentlige debat«, siger hun.

Hvad er krænkende?

Kandidatstuderende i filosofi ved Københavns Universitet, forfatter Anne Mette Lauritzen, udgav i efteråret sammen med professor Frederik Stjernfelt bogen ’Dit opslag er blevet fjernet – techgiganter og ytringsfrihed’.