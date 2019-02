Britiske politikere i usædvanlig brutal rapport: Facebook er en flok »digitale gangstere«, og Zuckerberg taler usandt

Medier. Ikke nok med at Facebook brød loven og krænkede brugernes privatliv.

Det sociale medies topchef forsøgte også direkte at forhindre offentligheden i at få indsigt i, hvad der var foregået. Mark Zuckerberg talte usandt og udviste intet mindre end foragt for demokratiet ved at nægte at møde op og svare på spørgsmål i det britiske parlament.

Disse anklager står at læse i en ny rapport fra et udvalg i det britiske parlament, som har brugt 18 måneder på at undersøge falske nyheder og anden misinformation på Facebook og andre digitale platforme. Det skriver flere internationale medier, blandt andet The Guardian.

»Virksomheder som Facebook skal ikke have lov til i onlineverdenen at opføre sig som digitale gangstere, der betragter sig som hævet over loven«, advarer rapporten.

Undersøgelsen udspringer af skandalen om Cambridge Analytica, hvor det i marts 2018 blev afsløret i den britiske avis The Observer, at Facebook havde delt personlige oplysninger om 87 millioner brugere med et privat firma, Cambridge Analytica. Oplysningerne blev brugt til at målrette politiske annoncer til amerikanske vælgere.

Fælles front mod Zuckerberg

Ifølge rapporten var skandalen aldrig opstået, hvis Facebook blot havde levet op til en aftale med de amerikanske myndigheder fra 2011, der satte restriktioner op for, hvordan brugernes data må deles med andre tjenester og programmer.

Facebook har med »forsæt« brudt lovgivning, der er sat i verden for at forhindre unfair konkurrence, og lovgivning, der skal beskytte almindelige menneskers privatliv, hedder det i rapporten.

»Facebook bliver ved med at vælge profit over datasikkerhed ved at løbe risici i bestræbelserne på at tjene flere penge på folks data«, fremgår det af rapporten.

Hvis der er en ting, som forener politikere på tværs af skel i denne for vores land så vanskelige tid, er det vores vilje til at sætte skik på ham og hans virksomhed Damian Collins, konservativt parlamentsmedlem i Storbritannien, til The Guardian

Rapporten fastslår også, at Facebooks topchef taler usandt, når han siger, at Facebook aldrig har solgt brugernes data. Topchef Mark Zuckerberg viser således manglende evner og format til at stå i spidsen for en af verdens største virksomheder, siger undersøgelseskomiteens formand, det konservative parlamentsmedlem Damian Collins.

»Hvis der er en ting, som forener politikere på tværs af skel i denne for vores land så vanskelige tid, er det vores vilje til at sætte skik på ham og hans virksomhed«, siger han til The Guardian.

Nyt etisk regelsæt

De britiske politikere kommer i rapporten med en række anbefalinger, der skal dæmme op for problemerne med misinformation på digitale platforme, blandt andet i forbindelse med politiske valg.

Politikerne foreslår et nyt etisk regelsæt for teknologiselskaber, som en uafhængig myndighed skal føre tilsyn med. Myndigheden skal have beføjelser til at føre sager mod firmaer, som ikke lever op til regelsættet. Samtidig skal sociale medier være forpligtet til at fjerne profiler, som spreder skadeligt indhold, herunder profiler, der spreder misinformation.

Derudover skal de eksisterende valglove i Storbritannien samt lovgivningen om udenlandske aktøres indblanding i britiske valghandlinger reformeres, hedder det i rapporten.