Løftebrud: Facebook faktatjekker ikke som lovet før vigtigt valg

Det går alt for langsomt hos Facebook og andre digitale platforme med at bekæmpe fake news og misinformation før EU-parlamentsvalget til maj.

Det konstaterer de to ansvarlige kommissærer i den britiske avis The Guardian torsdag.

Sikkerhedskommissær Julian King og Mariya Gabriel, som er kommissær for digital økonomi, kritiserer, at Facebook blot har faktatjek i otte af EU’s 28 lande.

Desuden beskylder kommissionen Facebook for at tilbageholde data, der skal bevise, om platformen lever op til de løfter, som den har skrevet under på.

»Igen har Facebook ikke fremlagt alle de nødvendige informationer, skriver kommissærerne.

De store it-virksomheder Google, Facebook, Twitter og Mozilla har indgået en aftale med kommissionen om at samarbejde i bekæmpelsen af fake news. Det gjorde de for at undgå egentlig regulering af misinformation fra EU.

Men det kan blive aktuelt, hvis ikke der sker noget.

»De bliver nødt til at efterleve disse standarder, som vi har bedt dem om. Og som de har skrevet under på, skriver kommissærerne.

Det er ikke mindst vigtigt, at der er ens praksis i alle EU-lande, understreger de.

Kommissionen offentliggør torsdag en statusrapport over de digitale medier og platformes fremskridt i forhold til at stoppe spredning af misinformation.

Et andet element i handlingsplanen er, at disse it-giganter skal sikre transparens om politiske budskaber. De skal hjælpe med at lukke falske konti og gøre opmærksom på, hvis en konto er styret automatisk.

Planen siger, at man via øget mandskab til en særlig arbejdsgruppe, EU’s udenrigstjeneste og EU’s delegationer i nabolande skal blive bedre til at opdage misinformation.

Man vil øge bidraget til udenrigstjenestens afdeling for håndtering af misinformation til mere end det dobbelte. Fra 1,9 millioner euro til 5 millioner euro i 2019.

83 procent af borgerne i EU mener, at fake news er et problem for demokratiet. Det viste en måling foretaget på vegne af EU-Kommissionen sidste år.

