YouTube lukker for kommentarer til videoer med børn

Videodelingstjenesten YouTube kom for nylig i strid modvind, da en bruger påpegede problemer med pædofili. Og nu fjerner YouTube helt muligheden for at kommentere videoer, hvori mindreårige indgår.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

I videoer med mindreårige piger, der laver eksempelvis gymnastik, påpegede brugeren Matt Watson, hvordan andre brugere anvender kommentarfeltet til at dele kontaktinformationer og links til børneporno.

Derudover efterlader brugerne kommentarer om, hvornår i videoerne de mindreårige optræder i bestemte stillinger.

Sagen fik store annoncører i både ind- og udland til at stoppe med at annoncere på YouTube. Men det nye tiltag skal altså få annoncørerne til at genoverveje deres valg.

Kunstig intelligens skal rydde op

Ud over at lukke for kommentarer til videoerne har YouTube også en række andre tiltag klar, som skal hindre pædofili på tjenesten.

Heriblandt er, at en moderator med kunstig intelligens skal opspore og fjerne dobbelt så mange individuelle kommentarer i forhold til før.

Tjenesten håber, at den vil være i stand til at stoppe yderligere skade ved helt at fjerne muligheden for at kommentere videoer med mindreårige - bortset fra ved få godkendte konti.

»Vi forstår, at kommentarer er en central del af YouTube-oplevelsen. Men de vigtige skridt, vi deler i dag, er afgørende for at holde unge mennesker i sikkerhed«, skriver videotjenesten i en udtalelse ifølge The Guardian.

400 kanaler fjernet

Da sagen først kom frem, fjernede YouTube 400 kanaler. I første omgang røg også muligheden for at kommentere ’titusinder af millioner af videoer’ med mindreårige. Men den mulighed bliver altså fjernet helt nu.

Som følge af sagen har flere danske virksomheder - Spies Rejser, YouSee og Coop - valgt at sætte deres annoncering på videotjenesten på pause.

Internationale virksomheder som Disney, Nestlé og udvikleren af det populære computerspil Fortnite, Epic Games, har også valgt at stoppe annonceringen.

