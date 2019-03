Per Stig Møller er skuffet efter dødsdommen over Radio24syv: »Vi har brugt 800 millioner på at banke det her op. Og så lægger man det bare væk«

Tidligere kulturminister Per Stig Møller (K), der var med til at skabe Radio24syv, mener ikke, at den har fået lige vilkår til at søge om forlænget sendetilladelse. Han forstår ikke bostedskravet og er skuffet over regeringens beslutning.