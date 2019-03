Mesteren af fake news går til modangreb: »Jeg vil gerne svare på dine spørgsmål, men det er SÅ redigeret«

Familier til børn dræbt på Sandy Hook-skolen sagsøger Alex Jones for at sprede historien om, at skoleskyderiet var iscenesat. I tre timer lang vidneafhøring forsvarer han sig – og siger, at hans udsagn skyldtes »en psykose«.

Mikrofonerne skratter lidt. Stemmer i baggrunden taler om teknikken, men der er kun én mand i billedet.

Han er tætbygget og solbrun. Fuldskægget har grå strøg i det mørkblonde, og han er iklædt armygrøn polo t-shirt. Drikker lidt vand af et tykt glas med stilk.

»Dette er en videooptaget edsvoren erklæring fra Alex Jones, optaget marts 2019«, siger en person uden for billedet.

Han rynker brynene, mens det bliver sagt, som om han tager bestik af sin modstander.

Så løfter han velvilligt en flad hånd i vejret for at sværge, at han i de kommende timer vil sige sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden.

Et udsagn, som får en helt ny klang, når det kommer fra lige netop ham. Alex Jones.

Tre timers afhøring

Afhøringen er en del af en sag, der i øjeblikket kører mod det 45-årige stifter af mediet InfoWars - et medie, der i høj grad baserer sig på konspirationsteorier.

I alt kører der ti lignende sager mod Alex Jones, hvor han anklages for chikane og falske anklager. Bag søgsmålene står familier til ofre for masseskyderiet på skolen Sandy Hook i Connecticut, USA, i december 2012.

For i flere år fastholdt Alex Jones, at skoleskyderiet på Sandy Hook i 2012 var et stort fupnummer udført af skuespillere, hvor ingen børn i virkeligheden døde. Det har haft stor betydning for familierne i skolens hjemby Newtown. Forældrene modtager dødstrusler og lever med daglige googlesøgninger for at se, om folk deler billeder af deres dræbte børn sammen med påstande om, at familiens sorg er en løgn.

At optagelserne af afhøringen overhovedet kan ses, skyldes, at Alex Jones selv har været meget offentlig om sagen, skriver CBS. Derfor valgte advokaterne i fredags at offentliggøre det fulde vidneudsagn.

Et vidneudsagn, der efter tre timer ender med, at han erklærer, at han spredte konspirationen som følge af en »psykose«.

Men han indleder et helt andet sted:

»Jeg begyndte at kommentere på Sandy Hook, da de begyndte at bruge det til at gå efter vores våben«, siger Alex Jones i løbet af afhøringens første minutter.

»Medierne overtager altid skoleskyderier og skaber copy cat-events (hvor andre inspireres til en lignende forbrydelse, red.). Massemedierne er som vampyrer, der promoverer masseskyderier for at skyde skylden på våbenejere og tage deres våben væk i strid med forfatningen«, lyder det.

I Alex Jones’ øjne var der noget ved Sandy Hook, der ikke var som andre skoleskyderier.

Og det havde han ret i. Begivenhederne på Sandy Hook var uden for kategori.

Han tror alle lyver

I 2012 skød en tyveårig, psykisk syg mand ved navn Adam Lanza sin mor. Bagefter satte han sig ind i sin bil og kørte, bevæbnet, til grundskolen Sandy Hook, hvor forældre kort forinden havde afleveret deres børn til endnu en skoledag.

Her formåede den unge mand på blot 11 minutter at ændre en hel bys livsbane.

Han dræbte 26 mennesker. 20 af dem var blot seks eller syv år gamle. Til sidst tog gerningsmanden sit eget liv.

Tv-billederne med sirener, grædende pårørende og bevæbnede betjente blev grundigt set igennem af Alex Jones, der var skeptisk fra begyndelsen. Hvor var ambulancerne, hvordan kunne medierne være så hurtigt på stedet, hvad lavede en helikopter der, hvorfor klippede CNN et nyhedsklip sammen præcist sådan og så videre.

I slutningen af 2014 var han overbevist: Sandy Hook var decideret iscenesat, et skuespil til ære for medierne og for modstandere af retten til at bære våben.

Sådan opsummerer familiens advokat Mark Banston det i hvert fald i vidneudsagnet. Hvorefter han spørger Alex Jones, om hans holdninger er gengivet korrekt?

»Hvad mener du med iscenesat?«, spørger Alex Jones.

»Jeg spørger, hvad du sagde til dit publikum. Jeg er her ikke for at svare på dine spørgsmål«, siger advokaten.

»Og jeg spørger: Hvad mener du med iscenesat?«

»Jeg beder dig ikke om definere iscenesat. Jeg er ligeglad med, hvad iscenesat betyder. Jeg spørger dig, om du sagde det?«, fortsætter advokaten.

»Jeg har det ikke foran mig, men jeg sagde, at jeg så en masse anomalier…«.

Nogle gange, hvis advokaten virker irriteret, viser der sig et lille smil på Alex Jones’ ansigt.

Andre gange læner han sig tilbage og spærrer øjnene op i foragt, så det hvide står i kontrast til den solbrune hud. Ryster på hovedet eller vil ikke svare.

Ofrenes forældre var skuespillere

Det er ikke for meget sagt, at Alex Jones er mediet InfoWars.

Han stiftede det i 1999 og er i høj grad ansigtet udadtil på udsendelserne, der alene på YouTube nåede at genere 1,6 milliarder visninger, inden indholdet blev for kontroversielt og adgangen til YouTube lukket. Men på mediets egen hjemmeside er der stadig fuld aktivitet, ligesom netbutikken med det populære merchandise fortsat er en vigtig del af virksomhedens millionindtægter, skriver New York Times.

Alt sammen bygget på et fundament af konspirationsteorier om alt fra terrorangrebet 11. september 2001 til regeringens anvendelse af »vejr-våben« eller kemikalier, der gør folk homoseksuelle.

I løbet af vidneudsagnet trækker Sandy Hook-familiens advokat igen og igen eksempler frem fra InfoWars dækning af skoleskyderiet.

Et klip viser Alex Jones parodiere en fiktiv far til et dræbt barn fra Sandy Hook. Først griner faren, indtil han opdager nogle tændte tv-kameraer, hvorefter han bryder ud i kunstig gråd.

Et andet klip viser billeder af en bygning, som Alex Jones påstår er skolen, hvilket han bruger som bevis for, at der ikke aldrig var sket et skoleskyderi.

Et tredje klip viser tv-værten i sit studie, mens han fortæller seerne, at der findes dokumentation for, at de børn, som myndighederne siger er omkommet, fortsat er i live.

Ofte afviser Alex Jones at forholde sig til de små uddrag af hans virke. Han mistænker advokaten for at bruge præcis de metoder, som InfoWars har excelleret i.

»Jeg vil gerne svare på dine spørgsmål, men det er SÅ redigeret, det er små klip, og det ligner forskellige udsendelser«, lyder det.





På et af de klip fra fortiden, Alex Jones ikke ønsker at forholde sig til, hører man ham sige om forældrene til de omkomne Sandy Hook-børn:

»Intet under, at de får så mange dødstrusler, og så meget had og så meget andet, som jeg ikke vil komme ind på, når det kommer til Sandy Hook, for hør her, det er lige så falsk som en pengeseddel på 3 dollar«.

Senere, i 2017, skiftede han mening og sagde, at han mente, at skyderiet trods alt var sket.

Det bekræfter han også i det nye vidneudsagn.