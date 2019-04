DF afviser at genåbne aftale om Radio24syv: Vores forslag er at lave en ny digital taleradio, som Radio24syv kan byde ind på

Dansk Folkeparti vil gerne hjælpe Radio24syv, men partiet er ikke klar til at genåbne aftalen om en landsdækkende taleradio, som kan høres på almindelige FM-radioer.

Den statsstøttede radiokanal på FM-4, som i dag tilhører Radio24syv, skal fremover primært skal sende fra provinsen, og det står partiet fast på. Til gengæld går Dansk Folkepartis forslag på at oprette en ny digital radiokanal – en dab-kanal – som kan høres via digitale radioer og dermed eksempelvis ikke i mange biler.

»Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at det er Radio24syv, der vinder. Men man kan tilrettelægge forpligtelser og udbud langt derhen af, så de kan have en stor fordel, hvis de søger«, siger medieordfører Morten Marinus.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl meddelte torsdag i et debatindlæg i Jyllands-Posten, at partiet er klar til at forhandle med regeringen om en alternativ overlevelsesplan for Radio24syv. Radiokanalen, som har eksisteret siden 2011, opgav i sidste uge at søge om at få forlænget sin sendetilladelse. Årsagen var kravet om, at mindst 70 procent af radioens redaktion i fremtiden skal ligge mindst 110 kilometer fra hovedstaden.

Meldingen fra Dansk Folkepartis formand fik sent torsdag aften kulturminister Mette Bock (LA) til at foreslå, at partierne genforhandler rammerne for radiokanalen, som blev sendt i udbud i sidste uge.

Men det vil Dansk Folkeparti altså ikke være med til, siger medieordfører Morten Marinus.

»For det første så er kanalen sendt i udbud. Og det, vi har fået at vide, er, at man ikke bare lige kan ændre i rammerne, når den er sendt i udbud. For det andet, så har vi en aftale«, siger medieordfører Morten Marinus.

»Det har aldrig været vores hensigt at lukke Radio24syv, men vi kan ikke tvinge dem til at søge ind på de kriterier, som vi nu engang er blevet enige med regeringen om. Og det er lidt underligt, at regeringen har travlt med at løbe fra ansvaret for aftalen om at udflytte 70 procent af radioen. For det er en aftale, vi er enige om. Hvis de ikke vil stå på mål for den, så kunne de jo bare have lagt noget andet på bordet«.

Som en del af medieforliget vedtog Dansk Folkeparti og regeringen i juni 2018 at oprette en ny digital radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik. Radiokanalen, som endnu ikke er sendt i udbud, får 30 millioner kroner årligt i støtte. Det er dog ikke nødvendigvis fra den allerede planlagte digitale radiokanal, at penge skal komme, siger Morten Marinus.

»Det er ikke sådan, at det lige er den, der springer i hovedet på os. Men det tager vi med regeringen«, siger han.

V og K er positive

Hos Venstre ser man positivt på forslaget fra Dansk Folkeparti. Regeringspartiet vil gerne være med til at drøfte mulighederne for at lade Radio24syv leve videre som en digital radiokanal med offentlig støtte.

»Vi er mange, der var kede af, at Radio24syv valgte ikke at byde på en forlængelse. Det skal understreges, at det var deres eget valg. Men det her giver en mulighed for, at 24syv kan fortsætte, og derudover vil vi gerne på sigt styrke den digitaliserede radio, så hvis det ender med, at Radio24syv fortsætter på dab, så tror jeg, det vil få mange danskere til stille og roligt at skifte over til dab«, siger medieordfører Marcus Knuth.

Han vil ikke give et bud på, hvor mange penge radioen eventuelt skal have i støtte, eller hvor penge præcis skal komme fra, men fremhæver den allerede planlagte dab-kanal som et oplagt sted at starte.

»Der er allerede en pulje afsat, men vi skal se på, om pengene passer, om der skal findes nogle andre penge. Der er også andre muligheder. Der har også været tale om reklameindtægter«, siger han.

De Konservative foretrækker at genåbne aftalen om FM-4 og ændre i det geografiske krav, som er årsagen til, at Radio24syv valgte ikke at søge om at få forlænget sin sendetilladelse. Det vil ifølge medieordfører Naser Khader være den »mest optimale løsning«.

»Det kræver ikke nogen ressourcer. Så kan ejerne af 24syv bare byde ind på kanalen«, siger han.

Er det ikke en mulighed, vil Konservative dog også godt være med til at se på Dansk Folkepartis forslag om at sende en ny digital taleradio i udbud.