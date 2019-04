Dansk Folkeparti: Staten skal finansiere Radio24Syv i op til fem år Radio24syv skal ifølge Dansk Folkeparti have en økonomisk hånd fra staten i fire til fem år fremover.

Dansk Folkeparti vil give Radio24Syv en overgangsperiode på fire til fem år.

Det siger partiets medieordfører, Morten Marinus, til branchemediet Mediawatch.

I overgangsperioden skal 24syv ifølge ordføreren finansieres af staten, mens radiostationen skal have mulighed for at begynde at tjene penge på blandt andet reklamer.

På den måde skal radioen gøres klar til at blive selvfinansierende på DAB.

Hvor pengene skal findes, kommer Morten Marinus dog ikke med nogen bud på.

»Der er ikke nogen døre, der er lukkede endnu. Vi kigger videre på forskellige muligheder, og så mødes vi igen efter påske, siger Morten Marinus til Mediawatch.

Han holder fast i, at Radio24syvs fremtid ligger på DAB.

»Vi holder fast i FM4-udbuddet, men i forhold til om man skal lave en ny model, er det ikke opgivet.

Ejerne af Radio24syv - Berlingske Media og People's Group - meddelte i marts, at man ikke ville byde på sendetilladelsen på FM4-kanalen, der igen skal i udbud.

Det er den kanal, som radiostationen hidtil har sendt på.

Ifølge den politiske aftale bag udbuddet af FM4-kanalen skal mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Det er et krav, DF har fået med i aftalen. Ejerne af radioen angiver lokalitetskravet som grund til, at de afstår fra at byde på sendetilladelsen igen.

Hvis ikke der findes en anden løsning, står Radio24syv til at lukke og slukke 1. oktober 2019, når sendetilladelsen udløber.

ritzau