Socialdemokratiets forslag om at gribe hårdere ind over for Facebook, Google og andre digitale platforme skaber bekymring hos flere eksperter.

Det er borgernes frie ret til at ytre sig, der står på spil. Og derfor bør politikerne være meget varsomme med at tvinge Facebook, Google og andre digitale platforme til at tage et større ansvar for de tekster, billeder og videoer, som brugerne lægger op.