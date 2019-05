Hvad laver en slimet snegl på Konservatives profil på Instagram? Danske politikere kopierer Trump i kampen om vælgerne på de sociale medier

I valgkampen spidder danske partier hinanden med memes på sociale medier. Et effektivt retorisk våben, som gør modstanderen forsvarsløs, siger eksperter. Men når kampen om vælgernes opmærksomhed møder internettes gakkede verden, risikerer det også at give bagslag for politikerne.