Mimi Jakobsen sagsøger Paludan for nazi-udtalelse Rasmus Paludan kaldte i maj Mimi Jakobsen for »nazisvin« i 'Aftenshowet' på DR1. Hun sagsøger for injurier.

Mimi Jakobsen lægger sag an mod Rasmus Paludan for injurier. Det skyldes, at lederen for partiet Stram Kurs i sidste måned kaldte Mimi Jakobsen for 'nazisvin' i programmet 'Aftenshowet' på DR1.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse.

»Uanset om man er politiker og ønsker for en hver pris at tiltrække sig opmærksomhed, så er der en helt naturlig grænse for, hvad man kan tillade sig at kalde et andet menneske, samt hvad man som menneske skal finde sig i at blive kaldt«, siger hun i pressemeddelelsen.

Kort efter at programmet blev sendt, meldte den tidligere generalsekretær i Red Barnet ud, at hun ville se, om hun kunne lægge sag en.

Det trak hun tilbage, fordi hun ikke ønskede at give ham mere opmærksomhed under den daværende valgkamp, oplyser hun i pressemeddelelsen.

»Derfor bad jeg mine advokater om at forberede sagen, men at vente med at anlægge den til efter folketingsvalget«, siger hun.

Der står følgende om injurier i straffeloven: 'Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder'.

Har modtaget grove beskeder på Facebook

Der kan komme yderligere injuriesager end den mod Paludan.

Efter programmet på DR1 har Mimi Jakobsen modtaget grove beskeder på Facebook, og skilte med teksten 'nazisvin' er blevet hængt op på døren til hendes hjem.

Også disse forhold er Jakobsens advokater ved at undersøge, om de kan stille nogen til ansvar for.

»Dette har indtil videre resulteret i en stævning mod Rasmus Paludan, og nu fortsætter arbejdet med at gennemgå og identificere eventuelle krænkelser på Facebook«, siger advokat Lisbeth Bak fra Acea Law i pressemeddelelsen.

Paludan: Det er chikanøst

Rasmus Paludan kalder det uanstændigt, at Mimi Jakobsen anlægger injuriesag mod ham.

»Jeg synes, det er chikanøst. Man skal huske på, at hun kaldte mig nazist først«.

»Når hun siger grimme ting om folk, må hun forvente, at der siges grimme ting tilbage«, siger han.

Paludan vil påstå frifindelse i sagen.

»Når der kommer stævning, kan jeg fremsætte modkrav. Det svarer til at anlægge en sag. Det er naturligvis en mulighed, der skal overvejes«, siger han.

ritzau