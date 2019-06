Norsk ø uden tid var et reklamestunt: Det officielle norske turistbureau bandt Politiken og alverdens andre medier falsk historie på ærmet. Nu reagerer Politiken

»En norsk ø vil afskaffe begrebet tid«, lød overskriften på en historie på TV 2’s hjemmeside i sidste uge.

Sommarøy, som artiklen handlede om, ligger nord for polarcirklen, vest for Tromsø, hvor det i perioder om sommeren er så lyst, at børnene spiller fodbold midt om natten, og hvor borgerne angiveligt slet ikke har brug for at vide, hvad klokken er.

Derfor ønskede de omkring 300 indbyggere at afskaffe tiden officielt på øen.

»Hvis vi kan få dette på skrift, vil det for mange af os blot være en formalisering af noget, som vi har praktiseret i generationer, nemlig den tidsfri livsstil«, forklarede øboer og initiativtager Kjell Ove i en pressemeddelelse.

Politiken bragte også nyheden i form af et telegram fra nyhedsbureauet Ritzau. Den overraskende historie nåede sågar frem til internationale medier som The Guardian, The New York Times og CNN.

Men det var i virkeligheden en løgn, orkestreret af det officielle norske turistbureau Innovasjon Norge i et forsøg på at skabe opmærksomhed, erkender direktøren Håkon Haugli nu. Det var slet ikke Kjell Ove, men turistorganisationen, som havde taget initiativet.

»Når Innovasjon Norge optræder som en aktør, skal det være synligt og åbent for alle. Det har det ikke været her, og det er jeg ked af«, siger han.

Også den norske erhvervsminister Torbjørn Røe Isaksen beklager kampagnen, som han ifølge NRK var informeret om.

»Det er helt afgørende, at der er tillid til information, som kommer fra det offentlige«, siger han.

Som en konsekvens har Politiken afbrudt samarbejdet med Innovasjon Norge.

»Vi kan ikke samarbejde med nogen, som bevidst fører os bag lyset. Hvor længe det varer, har vi ikke besluttet, men vi kommer ikke til at samarbejde med dem foreløbigt«, siger redaktør på Politiken Rejser Tina Krongaard.

Hvorfor var der ikke en journalist, der tjekkede, om historien passede?

»Den historie, som vi bringer fra Ritzau, citerer også CNN og BBC. Og da vi også selv havde fået pressemeddelelsen tilsendt fra det, vi betragter som en meget troværdig kilde, den norske stats turistbureau, som vi har samarbejdet med i mange år, overvejer vi ikke et øjeblik, at den kunne være falsk«.

»Men det bør vi så måske i bagklogskabens lys altid gøre«.