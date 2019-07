Dansk youtubers selvmordsbrev gik viralt blandt tusinder af unge med Instagrams accept: Burde være fjernet, siger rådgivningslinje

En af Danmarks største influencere lagde lørdag et selvmordsbrev på Instagram. Hun er efterfølgende fundet i live. Selv om selvmordsbrevet ikke er i strid med det sociale medies retningslinjer, møder det skarp kritik fra flere sider, at opslaget har fået lov at ligge. Familien ville ønske, at de havde haft adgang til hendes profil.

Den landskendte influencer og reality-stjerne Fie Laursen lagde lørdag fire billeder på sin Instagram-profil – hendes selvmordsbrev. Brevet fik lov til at ligge på platformen i over to døgn. Det fik tusindvis af kommentarer, der gik på alt fra emotionel støtte til mistroiske røster.

Ifølge hendes nærmeste familie var der tale om et selvmordsforsøg. Det oplyser broren, Boris Grant Laursen, i flere opslag på sin Instagram-profil, der tilsammen har fået flere hundredtusind visninger. Efterfølgende har også hendes far, Eddie Grøndahl Laursen, over for Politiken bekræftet forløbet.

Omkring klokken 14 mandag forsvandt opslaget. Fie Laursen har selv fjernet det.

»Hun har det stadig meget skidt, men hun har fundet energien til at slette det opslag igen«, siger Eddie Grøndahl Laursen.





fakta Hvis du går med selvmordstanker Du kan kontakte Livslinien, hvis du har selvmordstanker, er i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende til en, der har taget sit liv. Ring 70 201 201 og få telefonrådgivning alle årets dage fra klokken 11 til 04 eller rådgivning via en chat med Livslinien mandag og torsdag klokken 17 til 21 og lørdag klokken 13 til 17.

Facebook: Ikke i strid med retningslinjerne

Selvmordsbrevet fik omkring 30.000 likes og cirka 8.000 kommentarer, inden det blev slettet.

Med Fie Laursens samlede skare på flere end 335.000 følgere er indholdet nået ud til titusinder. Fortrinsvis unge mennesker. Det har fået forældre og meningsdannere til at protestere.

Over for Politiken oplyser Facebook, der ejer Instagram, at opslaget som sådan ikke var i strid med deres retningslinjer.

»Organisationer, der arbejder med psykisk velfærd og velgørenhed fortæller os, at det er vigtigt, at mennesker kan dele deres historier om deres mentale helbred eller selvmordstanker, og Instagram kan være en vigtig del af helbredelsesprocessen og en måde at få støtte«, skriver Tara Hopkins, Head of Instagram Public Policy EMEA.

»Vores tanker er med Fie og hendes familie på dette svære tidspunkt«, skriver hun desuden.

Facebook samarbejder med organisationer om, hvordan de skal tackle omtale af selvmord.

Livslinien, der rådgiver selvmordstruede samt medier og virksomheder, er ikke i tvivl om, hvad de mener, der skulle være sket med opslaget:

»Det burde blive taget ned. Der kommer ikke noget godt ud af, at det ligger der«, siger kommunikationsansvarlig Simon Witting til Politiken.

Det burde blive taget ned. Der kommer ikke noget godt ud af, at det ligger der Simon Witting, kommunikationsansvarlig, Livslinien

»Hvis man har en rolle at spille for andre mennesker – altså nogen, som ser op til en og lader deres adfærd præge af en – bliver risikoen for efterligning højere. Vi har set mange selvmord, der følger et kendt menneskes selvmord«, lyder hans vurdering.

Facebook har tidligere fået en del opmærksomhed for at tillade selvmordsbreve på platformen. De har sågar udviklet en såkaldt selvmordsalgoritme, der skal identificere den type indhold for at sende en besked til ophavsmanden med råd og vejledning om, hvem man kan tale med.

Det skete i kølvandet på en række meget omtalte selvmordsvideoer, der blev distribueret ved hjælp af videoplatformen Facebook Live. Facebook har desuden oprettet en ’Suicide Prevention’-side på det sociale medie, men bandlyser indhold, der opfordrer til selvskade.

Indsatsen er bare ikke god nok, mener Livslinjen.

»Vores holdning er helt klart, at selv om der ikke er en opfordring til, at andre gør noget lignende, er der stadig en fare forbundet med et afskedsbrev«, siger Simon Witting.

Han mener, at tacklingen af opslaget må bygge på uvidenhed fra Facebooks side.

På Fie Laursens brors profil ligger en række opslag, der handler om selvmordsbrevet, ligesom broren har kommenteret på et nyligt opslag på Fie Laursens profil – blandt andet på familiens opfordring.

Her deler han den gode nyhed om, at hun er fundet.

Men han deler også oplysninger om, hvordan Laursen forsøgte at begå selvmord. Det advarer Simon Witting imod konsekvenserne af.

»Det er uhensigtsmæssigt, at der ligger oplysninger om, hvordan hun har forsøgt at begå selvmord«, siger han.

»Så bliver det næsten ikke mere serveret. Det er ikke en risiko for unge, som har det godt og trives i forvejen. Det er en risiko for unge, som er sårbare og udsatte, og som måske går med nogle selvmordstanker eller er i en eller anden form for krise i forvejen. De kan tænke: Hvis hun gør det, så gør jeg noget lignende«.

Britt Morthorst, der skriver ph.d. hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, er enig.