Overblik: Her er alt, du skal vide om det kinesiske internet

Findes det i Vesten, så findes det i Kina. Groft sagt. Politiken giver dig her et overblik over de vigtigste kinesiske apps, hjemmesider og internetgiganter.

Vestlige firmaer som Facebook og Google findes ikke i Kina, da landet har indført en række krav til censur, som firmaerne har valgt ikke at følge. Det betyder dog ikke, at de store vestlige techgiganter og sociale medier ikke opererer i Kina eller overvejer at gøre det. Facebook har et kontor i den kinesiske techby Shenzhen, og for få dage siden lagde Google ’Project Dragonfly’ i graven. Projektet, der var stærkt kritiseret af flere af firmaets egne medarbejdere, skulle lave en Kina-venlig version af søgegiganten.