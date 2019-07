»De ville ødelægge os psykisk«: Den vilde historie om to vestlige YouTube-stjerner, der forelskede sig i Kina, så deres venner blive anholdt og til sidst måtte stikke af

Først blev de hyldet for at vise Kina frem. Da videoerne blev kritiske, blev de lagt for had, men nægtede at give op. Men så kastede Kinas ultranationalistiske internethær sig over deres koner og familie, og det blev for meget for Winston Sterzel og Matthew Tye.