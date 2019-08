Manden bag populært forum for højreradikale opfordrer til at lukke egen hjemmeside efter amerikanske masseskyderier

Gerningsmanden bag skyderiet i El Paso, hvor 20 blev dræbt, har angiveligt lagt et manifest op på hjemmesiden 8chan før massemyrderierne. Nu mener 8chans skaber, at hjemmesiden bør lukkes.

Frederick Brennan, skaberen af hjemmesiden 8Chan, var på vej i kirke, da han modtog nyheden om masseskyderiet lørdag i El Paso, Texas, hvor 20 blev dræbt og endnu flere såret. Og han reagerede med det samme.

»Når jeg hører om et masseskyderi, siger jeg altid: »Vi er nødt til at finde ud af, om der er en forbindelse til 8chan««, siger han til New York Times.

Fakta Hvad er 8chan? 8Chan er et forum på nettet; altså en hjemmeside hvor man kan lave opslag. Opslagene er inddelt efter kategorier såsom ’pol’, ’christian’ og ’tech’. Alle kan lave opslag på siden anonymt, og opslag forsvinder løbende, hvis der ikke er nok brugerinteresse og interaktion. 8Chan er især populært blandt den såkaldte ’Alt-right’-bevægelse. Der er – stort set – ingen regler, og de få begrænsninger, brugerne har for, hvad de kan dele, er konstant til diskussion. 8Chan udspringer af det mere kendte 4Chan, der ofte bliver omtalt som stedet, hvor memes opstår – det er ikke en helt forkert betegnelse, for 4Chans brugere har gennem tiden været både særdeles vittige og opfindsomme udi internettets formsprog og humor. På et tidspunkt begyndte 4Chan at moderere deres indhold, og da det skete, oprettedes 8Chan af en udbrydergruppe. Oprindeligt er 4Chan selv en kopi af 2Chan, et japansk forum dedikeret til især anime- og mangakultur. 8Chan går også under navnet ’Infinitechan’ og ’Infinitychan’. Kilder: Bellingcat, BBC, Today Explained (Vox Media), knowyourmeme.com, Wikipedia, Youtube Vis mere

Og ligesom ved massemyrderierne på muslimer i Christchurch i New Zealand i marts, hvor 51 blev dræbt og 49 såret, samt angrebet på jøder i en synagoge i Californien i april, hvor en kvinde blev dræbt og tre såret, var gerningsmanden bag angrebet på latino-amerikanere i El Paso aktiv på hjemmesiden 8chan.

Umiddelbart inden angrebet i El Paso kom der en fire sider lang meddelelse på 8chan fra den formodede gerningsmand, hvori han opfordrede sine ’brødre’ til at dele meddelelsen og sprede den til andre medier.

Ifølge New York Times er 8chan blevet det forum, hvor voldelige og racistiske ekstremister mødes og udveksler ideer, tanker, billeder og videoer. Angrebene i Christchurch og på synagogen i Poway i Californien blev også annonceret på 8chan, umiddelbart før de blev gennemført.

Forud for angrebene i Christchurch lagde den anklagede gerningsmand et link op på 8chan, hvor man kunne følge hans angreb live.

Foto: Courtesy Of Ktsm 9/Ritzau Scanpix Den formodede gerningsmand bag massedrabene i El Paso lørdag lagde umiddelbart før sin ugerning en fire sider lang meddelelse ud på hjemmesiden 8chan, og han sendte live fra sit angreb.

Fristed

Frederick Brennan etablerede 8chan i 2013 som et fristed og helle for ytringsfrihed, fordi han mente, at den mere kendte hjemmeside-pendant 4chan var blevet for restriktiv. I 2015 overtog Jim Watkins, tidligere soldat i den amerikanske hær, ansvaret for sitet. Og det er siden blevet kendt som et hjemsted for højreradikale, hvide nationalister.

Lørdag tweetede Frederick Brennan: »Endnu et 8chan-skyderi? Vil jeg nogensinde blive i stand til at komme videre med mit liv?«

Og nu bør hjemmesiden lukkes, siger Frederick Brennan til New York Times:

»Den gør intet for verden. Den er dårlig for alle på nær de brugere, som er der. Og ved du hvad? Den er faktisk også dårligt for dem. De har bare ikke indset det«.

8chan begyndte at blive kendt i 2014, da en række tilhængere af det antifeministiske GamerGate samledes på 8chan, efter at de var blevet smidt ud af 4chan. Siden har 8chan ifølge New York Times været hjemmeside for internetbaserede fællesskaber, der er blevet smidt ud af andre hjemmesider, fordi de er for ekstreme. Det har blandt andet været mødested for de såkaldte incels, der beskylder kvinder for at være skyld i deres ufrivillige cølibat og opfordrer til angreb og voldtægt.

På 8chan er stort set alt tilladt, og ingen blander sig i, hvad brugerne lægger op og deler. Derfor er det blevet et mødested for ekstremister, hvor de kan dele deres ideer, hylde racisme og heppe på gerningsmændene bag massemyrderier som angrebet i El Paso.

New York Times skriver, at drabsmændene ofte bliver hyldet i internet-jokes og memes, og antallet af dræbte omtales ligesom i computerspil som ’high scores’.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jim Watkins, der sammen med sin søn driver hjemmesiden fra Filippinerne. Men han har tidligere afvist at lukke hjemmesiden.

Blokerer 8chan

Kritikere af 8chan har efter massedrabene i El Paso i stedet forsøgt at presse netudbydere til at blokere for hjemmesiden.

Og nu har internetsikkerhedsfirmaet Cloudflare meddelt, at det vil blokere 8chan, og at det dermed ikke længere vil sikre hjemmesidens beskyttelse. Cloudflare meddeler, at beslutningen er taget, fordi 8chan har tilladt et betændt miljø af voldelige ekstremister og har ignoreret klager over voldeligt indhold.