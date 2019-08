Privatperson indrykker Trump-reklamer på Rådhuspladsen

En privatperson har købt fornem reklameplads til støtte for den amerikanske præsident.

Hvis du har kigget op, når du passerer Rådhuspladsen i København i disse dage, har du kunnet se kæmpe lysreklamer for den amerikanske præsident Donald Trump på taget af huset på hjørnet af Vesterbrogade og H.C.Andersens Boulevard.

Trump står der blot omgivet af de amerikanske stjerner.

Lysreklamen med Trump lyser i omkring 15 sekunder og bliver så afløst af reklamer for andre ting som for eksempel biler.

Det er bureauet Citrusmedia, som står for lysreklamerne på Rådhuspladsen. Her oplyser direktøren, at det er en privatperson, som har købt reklamepladsen.

»Der er tale om en dansker, som er blevet provokeret af den modtagelse, som den amerikanske præsidents besøg i Danmark har fået. Der er jo blandt andet planer om at sende kæmpeballon af en baby Trump til vejrs«, siger direktør Eilif Rosenkilde fra Citrusmedia.

»Vi har ingen holdning til, hvad der bliver reklameret for på lysreklamerne. Så længe det ikke er ulovligt eller opfordrer til ulovligheder«, siger Eilif Rosenkilde videre.

Direktøren vil ikke oplyse, hvad der er betalt for Trump-reklamen, men oplyser, at det koster 15.000 kroner før rabatter om ugen at leje reklameplads på lystavlerne på Rådhuspladsen.

Politiken har været i kontakt med personen, der har betalt for Trump-lysreklamerne på Rådhuspladsen. Han ønsker ikke at oplyse sit navn, men skriver i en sms, at reklamerne »kører der de næste 3 uger og vil køre meget mere intenst på forskellige tidspunkter i perioden«.

Reklamekøberen har kun købt reklamer på Rådhuspladsen.