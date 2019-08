Danskerne dumper journalister (og brugtvognsforhandlere) i troværdighedsundersøgelse

Den er gal igen. I den såkaldt postfaktuelle æra, hvor udokumenterede påstande og fake news florerer rundt på internettet, kan det være svært at finde hoved og hale i, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Og er det egentlig ikke op til journalisterne at finde – og fortælle – sandheden?

Jo. Men alligevel har mange ikke tiltro til journalisterne.

En ny troværdighedsmåling foretaget af Radius Kommunikation viser, at journalister fortsat bliver betragtet som en af de mindst troværdige faggrupper i samfundet. På linje med brugtvogsforhandlere og kun overgået af politikere. Det skriver Mediawatch.

På baggrund af en analyse af 26 forskellige faggrupper er et repræsentativt udsnit af befolkningen blevet bedt om at vurdere troværdigheden for de enkelte faggrupper på en skala fra 1 til 5. Førstnævnte er lig med ’meget lav troværdighed’, og sidstnævnte er lig ’meget høj troværdighed’.

Den nye undersøgelse viser, at journalister af befolkningen vurderes til at have en troværdighed på 2,52. Siden den første undersøgelse i 2009 har faggruppen befundet sig et sted mellem 2,42 og 2,58. I toppen af listen ligger jordemødre (4,17), sygeplejersker (4,01) og læger (3,94). Det er 11. år i træk, at Radius Kommunikation har undersøgt befolkningens holdning til troværdigheden i forskellige faggrupper.

Resultaterne er tilvejebragt ved, at 1.973 danskere i alderen 18-75 år har deltaget i en onlinebaseret spørgeskemaundersøgelse via Epinions Danmarkspanel.

Se den fulde liste nedenfor:

Jordemødre: 4,17

Sygeplejersker: 4,01

Læger: 3,94

Bibliotekarer: 3,84

Politibetjente: 3,78

Ingeniører: 3,73

Fysioterapeuter: 3,71

Soldater: 3,64

Præster: 3,63

Tandlæger: 3,58

Skolelærere: 3,47

Psykologer: 3,46

Hjemmehjælpere: 3,43

Pædagoger: 3,39

Revisorer: 3,38

Landmænd: 3,34

Buschauffører: 3,34

Advokater: 3,23

Håndværkere: 3,17

Socialrådgivere: 3,00

Embedsmænd: 3,00

Bankrådgivere: 2,85

Ejendomsmæglere: 2,56

Journalister: 2,52

Bilforhandlere: 2,33

Politikere: 2,12