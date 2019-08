Populære radiokanaler får ny chance: De røde partier vil aflyse besparelse i DR

De populære musikkanaler P8 Jazz og P6 Beat lukker efter planen 1. januar 2020 som følge af besparelser i DR. Men nu åbner generaldirektøren i DR for at bevare kanalerne, hvis politikerne finder penge.

»En skandale«.

»Et tab for dansk musikliv«.

»Hvor skal vi lyttere gå hen?«.

Det udløste stor frustration hos lyttere og musikere, da DR i efteråret 2018 meldte ud, at de digitale radiokanaler P8 Jazz og P6 Beat lukker 1. januar 2020. Flere underskriftindsamlinger til støtte for kanalerne er blevet sat i gang.

Beslutningen var en konsekvens af den aftale mellem Dansk Folkeparti og den daværende V-LA-K-regering, som i 2018 afskaffede licensen og fjernede 20 procent af støtten til DR.

Fakta Lukningstruede radiokanaler DR meddelte sidste år, at radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz lukker i den første af to sparerunder. Lukningen er den direkte konsekvens af V-LA-K-regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at afskaffe licensen og spare 20 procent i DR. Hvor P6 Beat spiller alternativ rytmisk musik, fokuserer P8 på jazzmusik. Kanalerne har tilsammen cirka 200.000 lyttere per uge.

Men de to musikkanaler, som hver uge har knap 200.000 lyttere tilsammen, får nu en chance for at overleve, siger DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, på et pressemøde.

»Hvis kanalerne lukker ved udgangen af 2019, er de lukket, og så kan de ikke genoplives. Derfor er vi indstillet på at udskyde lukningen af de kanaler, hvis der er et politisk flertal til at prioritere de midler, det så koster«, siger Maria Rørbye Rønn.

Hun henviser til, at kulturminister Joy Mogensen (S) har meddelt, at der ikke kommer en ny medieaftale før i 2020.

Meldingen fra generaldirektør Maria Rørbye Rønn vækker begejstring hos SF’s medieordfører, Jacob Mark.

»Det vil være skadeligt for det musikalske vækstlag i Danmark at lukke kanalerne, og jeg tror ikke, at DR har noget udbredt ønske om at lukke kanalerne. De kan også godt se, at det er noget værdifuldt, de har været med til at skabe«, siger han.

»Nu hører jeg, at DR siger, at det altså koster penge, hvis man skal redde dem på sigt, men at de også er fleksible. Det er jeg glad for. Og nu ligger bolden hos os politikere«.

Vi bliver kulturløse

DR besluttede at lukke kanalerne i den første af to bebudede sparerunder. Og SF er klar til at finde de nødvendige penge, så kanalerne kan overleve og anden sparerunde aflyses. Det drejer sig om cirka 250 millioner kroner.

»Vi mener, man er nødt til at finde dem i finanslovsforhandlingerne. Man kan omprioritere internt. Men hvis vi skal finde alle pengene, kræver det, at vi tager det med ind ind til finanslovsforhandlingerne«, siger Jacob Mark.

Også Enhedslistens vil gerne være med til at forhindre, at P6 og P8 Jazz lukker.

»Det er ikke bare musik, som forsvinder ud af æteren. Det handler om den viden, man opbygger i DR på de kanaler, og som også kan bruges alle andre steder, for eksempel hvis man skal have en jazzudsendelse på P1 eller i fjernsynet«, siger partiets medieordfører, Søren Søndergaard.

»Måske forsvinder den for altid. Det gør os alle sammen mere kulturløse«.

Enhedslisten har foreslået at ændre i den model med skattebetaling til DR, som den tidligere borgerlige regering og Dansk Folkeparti indførte i stedet for licensen, og det vil give et overskud, som DR kan få, siger Søren Søndergaard.

»Vi synes, at medieskatten skal være lige så progressiv som kirkeskatten. Et fattig arbejdsløs og en vellønnet journalist betaler nøjagtig det samme til public service i kroner og øre. Vi har fået lavet en model, som vil betyde, at man kan få kompenseret nedskæringen af DR«, siger han.

Hos Radikale Venstre mener medieordfører Jens Rohde ligeledes, at det vil være en stor fejl at lukke de to musikkanaler.

»I dag er du nødt til at have rene profiler på din radiokanal, hvis det skal give mening. Ideen om, at man kan putte forskellige genrer ind på en radiokanal i dag, hænger ikke sammen. Det er ikke 1984, hvor du kunne spille jazz og så ’Hej P3’ lige bagefter«, siger han.

»Derfor er det meget meget vigtigt, at DR har de muligheder, platforme og den økonomi, de har brug for, for at fungere som en kulturinstitution for alle i landet, også de yngre og også dem, der er til jazz«.

Jens Rohde ser også gerne, at P7 Mix overlever, men det afviser Maria Rørbye Rønn.