Henrik Qvortrup kritiserer DR og TV 2 for at gå ukritisk til Lars Løkke: »Man er benovet over pludselig at have fået det interview«

I søndags lod Lars Løkke Rasmussen sig interviewe for første gang, siden han gik af som formand for Venstre under partiets hovedbestyrelsesmøde i Brejning. Lars Løkke gav to interviews – et til Danmarks Radios Kåre Quist og et til TV 2’s Natasja Crone. Bagefter er de to interviews blevet kritiseret for at være påfaldende ens og for ukritiske. Var de det? Vi har spurgt politisk kommentator Henrik Qvortrup, Mandag Morgens chefredaktør Lisbeth Knudsen og nyhedschef på TV 2 Jacob Kwon.