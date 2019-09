Populær dansk youtuber dropper videoer om mordsager efter kritik og dødstrusler

»Jeg har altid godt vidst, at der er et eller andet lidt forkert i det«, lyder det fra Camilla Richardt, der har sat formatet ’Krimi Søndag’ på pause.

Den populære unge youtuber Camilla Richardt har valgt at holde en pause med sine kontroversielle videoer ’Krimi Søndag’. Her har den 20-årige ellers fortalt om Peter Madsen, Amagermanden, Susan Ipsen og andre makabre mordsager, gerne med et kækt smil på læben og en særlig nyfigenhed i forhold til detaljer.

I en ny video med titlen ’Jeg har brug for at være ærlig’, som hun har lagt op på sin YouTube-kanal, siger Camilla Richardt f.eks.:

»Jeg har det virkelig ikke særlig godt lige for tiden. Det gik hen og blev en frygt for mig frem for en ting, der gjorde mig glad. Så nu holder jeg en pause med at køre ’Krimi Søndag’«.

Camilla Richardts YouTube-univers er blevet anmeldt her i avisen og og inden da udførligt på DR’s hjemmeside, og man kan roligt sige, at Richardt ikke har formået at imponere i voksensegmentet.

»Jeg har altid godt vidst, at der er et eller andet lidt forkert i det, jeg laver, men jeg har altid prøvet at sige til mig selv, at dokumentarer og aviser behandler jo også de her sager, der bliver lavet serier om det, og der bliver talt om det i tv’et. Jeg har altid tænkt, at hvis de kunne, hvorfor skulle jeg så ikke kunne?«.

Og det er jo en af de hyppigste uoverensstemmelser mellem de gamle og de nye medier: troværdigheden. Den har i højere grad de gamle – aviser og andre medier, der er nødt til at gennemarbejde deres indhold så professionelt, at de kan stå til retsligt ansvar over for Pressenævnet – og de nye har den ikke.

»Det her er overhovedet ikke en ’ha’ ondt af mig’-video«, siger hun videre i sin nye video, »men jeg føler også, I fortjener at vide, hvorfor jeg stopper med at køre ’Krimi Søndag’ – i hvert fald lige for nu. Jeg regner stærkt med at starte op på et tidspunkt, når jeg har det lidt bedre, men lige nu har jeg virkelig brug for at holde en pause«.

Typisk har Camilla Richardts videoer på YouTube handlet om hendes tatoveringer og livsstilstip, og titusinder af fans i alderen 18-24 følger dem begejstret og kommenterer dem.

Ifølge DR har medieomtalen ført ikke alene negative kommentarer, men endog trusler med sig. Det bekræfter Camilla Richardt i videoen:

»Jeg fortryder intet som helst af det, jeg har lavet. Men jeg har brug for en pause fra de voksne mænd, der prøver at belære mig om, hvad jeg skal gøre, imens de sidder og fortæller mig, at de har lyst til at slå mig ihjel«.