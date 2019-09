»Den er en gedigen seersucces«: Store tv-udbydere opfordrer politikerne til at redde DR K

Når kalenderen viser 2. januar 2020, vil det ikke længere være muligt at indstille fjernsynet på DR K.

Kulturkanalen lukker som en direkte konsekvens af den tidligere borgerlige regerings beslutning om at skære 20 procent i støtten til DR.

Det kommer især til at gå ud over de ældre seere, lyder det fra brancheorganisationen Danske Mediedistributører, som repræsenterer de største tv-distributører. Næsten halvdelen af seerne over 70 år ser DR K hver uge, og ifølge tal fra Kantar Gallup foregik 3 procent af den samlede tv-sening i 2018 på DR K.

Distributørerne opfordrer derfor politikerne til at finde de nødvendige penge, der kan sikre DR K’s overlevelse.

Det skriver MediaWatch.

»Det er brandærgerligt, at DR har følt sig tvunget til at lukke DR K, når tallene viser, at den faktisk er en gedigen seersucces. Efter min mening bør man gå langt for at tilgodese de ældre seere, som både er de mest trofaste og flittigste forbrugere af flow-tv«, siger Ulf Lund, der er administrerende direktør hos distributøren Boxer i en pressemeddelelse.

Opfordringen til at redde DR K kommer, få dage efter at kulturminister Joy Mogensen (S) meddelte, at regeringen har fundet 15 millioner kroner, så DR kan udskyde lukningen af de populære radiokanaler P8 Jazz og P6 Beat.

Pengene er blandt andet fundet ved at sløjfe den tv-kanal med fokus på kultur, som V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti i medieforliget blev enige om at oprette.

Selv om DR K lukker som flow-tv-kanal, vil en del af kanalens indhold blive vist på DR 2, der fra årsskiftet bliver en samfunds- og kulturkanal.