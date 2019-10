DR viste med ’Forbrydelsen’ og ’Borgen’, at en tv-serie på et mærkeligt sprog fra et underligt lille land kan slå igennem i hele verden. Derfor satser de internationale streamingtjenester massivt på lokalt indhold.

Det er ikke mange år siden, at de tv-serier, der rullede over skærmen, kom fra USA, hvis det ikke var en dansk serie. Det er heller ikke ret mange år siden, at danske tv-serier var svære for alvor at få ud over grænsen.