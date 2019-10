Over 1 million YouSee-kunder står til at miste Discoverys 11 kanaler i det nye år.

Farvel til ’De unge mødre’, ’Top Gear’ og landskampe.

YouSees kunder står til at miste tv-selskabet Discoverys 11 kanaler, hvis ikke der bliver indgået en ny aftale inden årsskiftet.

Mandag opsagde YouSee formelt aftalen med Discovery, som betyder, at alle Discovery Networks kanaler skal fjernes fra tre af YouSees faste tv-pakker.

YouSee har i stedet foreslået, at Discoverys kanaler, bl.a. Kanal 4 og Kanal 5 samt Eurosport 1 og 2, skal indgå i YouSees Bland Selv-produkt, hvor kunderne tilkøber kanaler enkeltvis.

Administrerende direktør hos YouSee Jacob Mortensen siger:

»Det, der helt klart er en overskrift for alle de nye partnerskaber og kontrakter, vi indgår i YouSee, er, at der er et endnu større krav om valgfrihed hos kunderne. De ønsker selv at sammensætte deres pakker med streamingtjenester og tv-kanaler«.

Christian Kemp, administrerende direktør i Discovery Networks Danmark, beskylder YouSee for at bruge sin dominerende position på markedet uden at tage hensyn til sine kunder. Han tilføjer:

»Det, YouSee siger, er noget værre vrøvl. De bytter vores kanaler ud med nogle andre, det bringer jo ikke mere valgfrihed til kunderne«.

Med et klart nej tak til forslaget om Bland Selv bringer Christian Kemp et andet alternativ på banen:

»Hvis det var sådan, at man talte ægte fleksibilitet, så skulle YouSee lave deres produkt om, så der ingen faste tv-pakker var, men kun Bland Selv-kanaler, hvor kunderne kan vælge alt selv. Det ville være at lytte til det behov, de siger, deres kunder har. Det vil vi også meget gerne støtte op om«.

Trods konflikten vurderer Claus Bülow Christensen, digital medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference, at det er sandsynligt, at parterne lander en ny aftale inden årsskiftet.

»Jeg kan ikke rigtig forestille mig andet, fordi de trods alt stadigvæk økonomisk set har et afhængighedsforhold«, siger han til Ritzau:

»Så vi vil måske se, at i hvert fald nogle af Discoverys kanaler – typisk dem med fodboldrettigheder – alligevel kommer med i en af YouSees almindelige tv-pakker, og at de finder en løsning på, hvordan YouSee kan tilbyde Discoverys andre kanaler i sit Bland Selv-produkt«.

I forlængelse af konflikten indrykkede Discovery annoncer i Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, hvor det blev gjort klart, at der ikke var forhandlinger med YouSee. Reklamer i storcentre påpegede derudover, at der ville være sort skærm på de kanaler hos YouSee, som tidligere viste Discoverys tv.

Claus Bülow Christensen siger:

»De ser jo nok sådan på det, at jo flere penge de bruger på aggressive kampagner mod YouSee, jo bedre aftale kan de i sidste ende få. Jeg tror, de har erkendt, at de ikke får det, som de vil have, men godt kan få et eller andet«.

Jacob Mortensen, administrerende direktør hos YouSee, påpeger, at deres kanaler ikke bliver sorte, men får ændret indhold. Jacob Mortensen tilføjer, at der derudover vil være masser af fodbold på skærmen med Superliga, landskampe og OL i det nye år, også selv om de to parter ikke finder en løsning inden årsskiftet.