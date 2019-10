Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, blev hurtigt citeret for, at regeringen reagerede for svagt på Tyrkiets invasion af den nordlige del af Syrien ved at tale om samlede repressalier på EU- og FN-niveau. Men det er præcis sådanne udtalelser, der er for mange af i danske medier, skriver Jacob Mollerup i sin mediekommentar.