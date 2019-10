Snart takker Kirsten Birgit og resten af Radio24syv af. Men det er usikkert, hvad der skal ske med programmerne

I går var flaget på halv hos Radio24syv.

Snart skal trofaste lyttere sige farvel til Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, Fedeabes Fyraften, Millionærklubben, Fodbold FM og mange andre programmer og personligheder.

31. oktober sender kanalen for sidste gang. Og hvad der skal ske med programmerne og deres arkiv, kan direktør for Radio24syv, Jørgen Ramskov, ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

»Vi finder en løsning og arbejder på det. Jeg kan ikke blive mere konkret nu, men vi melder ud i løbet ugen«, fortæller han til Mediawatch.

Radio24syv lukker, fordi kanalen ikke fik sendetilladelse til den nye danske dab-kanal. Tilladelsen gik i stedet til Radio Loud, der vil satse på radio til unge.

Heller ikke radioselskabets bestyrelsesformand Anders Krab-Johansen kan sige noget på nuværende tidspunkt.

»Jeg har ikke gjort mig tanker om, hvad der skal ske med arkivet. Når sendetilladelsen udløber, lukker radioen, og boet bliver gjort op, og det er det«, siger han ifølge Mediawatch.

Men noget tyder på, at det for nogle ikke er endegyldigt slut.

Efter otte gode år stopper @Radio24syv desværre. De fleste ved nok, at @BTsporten i alle årene har stået bag programmet @FodboldFM - og ingen skal fortælle os, hvornår festen stopper. To be continued... — Søren Klæstrup (@SoerenKlaestrup) October 22, 2019

Et af de populære programmer på Radio24syv er Fodbold FM. Søren Klæstrup, der er Sportschef på B.T., skrev på Twitter, efter nyheden om lukningen kom frem, at »ingen skal fortælle os, hvornår festen stopper. To be continued...«