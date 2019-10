Radio24syv mister overraskende radiokanal: Roskilde Festival, Nationalmuseet og Vega vinder udbuddet

Den blev tænkt til Radio24syv. Men det bliver ikke Radio24syv, som skal drive den nye digitale radiokanal på DAB og på nettet.

Sendetilladelsen er derimod gået til Radio Loud, der er en sammenslutning af en række lokale radiostationer og store kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Roskilde Festival.

Det har Radio- og tv-nævnet netop afgjort.

I en pressemeddelelse skriver nævnet, at »Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD har indsendt den ansøgning, som bedst lever op til de kriterier, der er opstillet i udbudsmaterialet«

»Det har været en klar afgørelse«, udtaler Caroline Heide-Jørgensen, der er formand for nævnet.

Med sendetilladelsen får Radio Loud op mod 70 millioner kroner årligt i fire år. I alt lidt mere end en kvart milliard skattekroner.

»Det er så vildt. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde håbet på det. Jeg var klar over, at vi var dark horse. Vi gjorde forsøget, og det har vist sig at være lønsomt. Vi er bare glade«, siger Jane Sandberg, direktør for Enigma – Museum for Post og Kommunikation, og en af initiativtagerne til Radio Loud.

Med tildelingen er der sat punktum i det usædvanlige politiske forløb om fremtiden for Radio24syv, som blev opfundet af den tidligere konservative kulturminister Per Stig Møller og har sendt siden 1. november 2011.

Tre ansøgere havde budt ind på radioen: Radio24syv, tv-stationen DK 4 samt Radio Loud, der altså får sendetilladelsen.

Tænkt til Radio24syv

De tre ansøgere er blevet vurderet ud fra kvaliteten og realismen i deres ansøgning, de fremlagte diftsbudgetter og planerne for de programmer, som ansøgerne vil sende.

DAB-kanalen blev opfundet i foråret 2019 af Dansk Folkeparti og den tidligere borgerlige regering som en redningskrans til Radio24syv.

Radioen droppede nemlig at søge om at få forlænget sin sendetilladelse på FM-båndet, hvor kanalen har sendt de seneste 8 år, fordi det var et krav, at radioen lagde sin redaktion mindst 110 kilometer fra hovedstaden. Et krav, som det ifølge Radio24syvs ejere ikke ville være muligt at leve op til uden at ødelægge radioen.

Sendetilladelsen til den statsfinansierede taleradio på fm-båndet er i stedet blevet tildelt Radio4, som fra sit hovedsæde i Aarhus sender første gang 1. november 2019.