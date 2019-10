Radio24syv: Programchef Mads Brügger træder ind i radioens ejerkreds, hvis den populære radiostation får lov til at fortsætte som digital radiokanal. Loud: Museumsdirektør Jane Sandberg fra Enigma vil drive den nye radio sammen med Nationalmuseet, flere lokaler radioer og adskillige andre kulturaktører. DK4 Radio: Den tidligere chefredaktør på Nordjyske Medier Per Lyngby søger sammen med tv-stationen DK4 om at få lov til at drive Danmarks nye digitale taleradio.