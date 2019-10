Kulturminister indkalder nævn bag omstridt dab-udbud til spørgetime Kulturministeren inviterer medieordførere med til et møde, hvor nævn vil besvare spørgsmål om dabudbuddet.

Kulturminister Rasmus Prehn (S) vil have Radio- og tv-nævnet til at svare på den seneste tids spørgsmål og kritik om begrundelsen for valget af udbyder til den nye dabkanal.

Derfor vil ministeren sørge for et møde med nævnet, hvor også medieordførere fra Folketingets partier er inviteret, så nævnet kan svare på spørgsmål.

»Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio- og tv-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om dabudbuddet er mere end velkommen, og alle skal have svar«, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

»Derfor må Radio- og tv-nævnet også stille op og besvare alle spørgsmål, der måtte være. Det er vigtigt, at nævnet nu har åbnet for, at byderne kan stille spørgsmål til nævnet om beslutningen«, lyder det videre fra ministeren.

Radio24syv tabte til ungdomsstationen Loud

I sidste uge tabte Radio24syv udbuddet om at drive den nye dabkanal til ungdomsstationen radio Loud.

Det afgjorde Radio- og tv-nævnet, og frem til middagstid den 29. oktober kan Radio24syv, Loud samt DK4 Radio, der også havde ansøgt om at drive kanalen, stille spørgsmål til nævnet vedrørende dets afgørelse.

Efter afgørelsen har det blandt andet været kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82 procent af landet, mens Radio24syv lagde op til at dække cirka 97 procent.

Netop den mindre geografiske dækning har været kritiseret af De Radikale, som ønsker et nyt udbud af den nye dabkanal. Også Liberal Alliance ønsker, at udbuddet går om.

Indtil nu har Rasmus Prehn ikke kommenteret afgørelsen omkring den nye dabkanal, og det har ifølge ham kastet kritik af sig.

»Det ærgrer mig, for jeg stiller gerne op, men jeg skal også overholde armslængdeprincippet, hvilket betyder, at det er det uvildige Radio- og tv-nævn, der står for processen om udbuddet. Begynder jeg at udtale mig, risikerer jeg at bryde med dette princip«.

»Mit ønske er, at alt foregår korrekt. Derfor har jeg sat gang i denne proces, hvor alle kritiske spørgsmål og indsigelser besvares«, siger han.

Radio24syv og de andre bydere har allerede fået mulighed for at stille skriftlige spørgsmål om udbuddet til Radio- og tv-nævnet. Spørgsmålene skal være stillet inden tirsdag klokken 12.

Nævnet vil besvare spørgsmålene inden middagstid fredag. Svarene ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vil blive offentliggjort.

ritzau