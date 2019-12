Ekspert kalder det »hovedløst«: DR lader brugere logge ind via Facebook, Apple eller Google

DR Medier har gjort det »bekvemt for brugerne« ved at give mulighed for at logge ind på det nye DRTV med sin Facebook-, Apple- eller Google-profil, siger kanalchef. Men flere eksperter er stærk forundrede over, at landets største public service-virksomhed skal give techgiganter flere data om danskerne.