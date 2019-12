Politiken ansætter tre nye journalister for at styrke kerneområder

Automatisk oplæsning Beta

Politiken opruster på flere af avisens kerne-områder.

Nærværende avis har ansat tre ekstra journalister for at styrke dækningen af klima, uddannelse og kultur.

Den første klimaredaktør i avisens historie bliver 48-årige Magnus Bredsdorff, der kommer fra en stilling som nyhedsredaktør på Ingeniøren. Han er en af de danske journalister, der har arbejdet mest indgående med klima-området, og han skal cementere og udvikle Politikens position som Danmarks klimaavis nummer 1.

Magnus Bredsdorff. PR/privatfoto

Magnus Bredsdorff har fem år i træk været nomineret til Anders Bording-prisen - prisen for specialmedier - som han i 2018 vandt sammen med en kollega for en artikelserie om forsinkelsen og fordyrelsen af nye togsignaler.

Journalistik om og for studerende

Også på uddannelses- og ungeområdet øger Politiken bemandingen. Det sker med ansættelsen af Laura Aller Jónasdóttir, der fra det nye år skal skrive om og for studerende på de videregående uddannelser og nyuddannede kandidater.

Laura Aller Jónasdóttir. PR/privatfoto

27-årige Laura Aller Jónasdóttir kommer fra en stilling på DR Nyheders eksperimenterende ungdomsredaktion, hvor hun har arbejdet med at lave relevant journalistik for de 15-24-årige.

Slutteligt kan Politiken fortælle, at 30-årige Ida Herskind bliver ny skribent på kulturredaktionen.

Ida Herskind. PR/privatfoto

Den historie- og retorik-uddannede kulturjournalist er oprindeligt moderne danser. Mange af Politikens læsere vil formentlig kende hende fra Radio 24Syv, hvor hun været en markant vært på kulturmagasinet AK24SYV og 24SYV Morgen.

»Det er en stor glæde at kunne præsentere tre nye journalistiske profiler på tre vigtige områder for Politiken. Med ansættelserne ønsker vi at cementere, at vi er Danmarks uddannelses-, klima- og kulturavis nr. 1. Sammen med Laura, Ida og Magnus vil vi styrke og udvikle vores journalistik«, siger ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen.